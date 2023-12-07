Главой Новобурасского района избран Алексей Воробьев
Депутаты районного Собрания заслушали кандидатов на должность главы района. Из числа представленных конкурсной комиссией кандидатур главой района избран Алексей Воробьев.
В состав конкурсной комиссии вошли министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, заместитель Председателя областной Думы Татьяна Ерохина, депутат областной Думы Вадим Рогожин, заместитель министра культуры Владимир Баркетов, депутаты муниципального Собрания и Совета Новобурасского муниципального образования.
Алексей Воробьев принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.
Сергей Зюзин поздравил Алексея Федоровича со вступлением в должность, отметив накопленный опыт в реализации федеральных и региональных программ во взаимодействии с депутатами, общественниками и местными жителями.