Главой Новобурасского района избран Алексей Воробьев

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Депутаты районного Собрания заслушали кандидатов на должность главы района. Из числа представленных конкурсной комиссией кандидатур главой района избран Алексей Воробьев.В состав конкурсной комиссии вошли министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, заместитель Председателя областной Думы Татьяна Ерохина, депутат областной Думы Вадим Рогожин, заместитель министра культуры Владимир Баркетов, депутаты муниципального Собрания и Совета Новобурасского муниципального образования.Алексей Воробьев принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.Сергей Зюзин поздравил Алексея Федоровича со вступлением в должность, отметив накопленный опыт в реализации федеральных и региональных программ во взаимодействии с депутатами, общественниками и местными жителями.