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Саратовское предприятие представило на ВДНХ опыт переработки побочных продуктов

Новости
Саратовское предприятие представило на ВДНХ опыт переработки побочных продуктов


В день региона на ВДНХ крупное саратовское промышленное предприятие поделилось своим опытом перехода к экономике замкнутого цикла.

По словам генерального директора АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александра Гильгенберга, ключевыми приоритетами компании являются бережное отношение к окружающей среде и сокращение воздействия производства на экосистемы на всем протяжении жизненного цикла продукции.

«На сегодняшний день в компании реализуется ряд инициатив по охране атмосферного воздуха, очистке сточных вод и недопущению их сброса в водные объекты. «Апатит» - одно из немногих предприятий, которое имеет замкнутую систему водоснабжения, – мы не сбрасываем сточные воды в окружающую среду, а повторно их перерабатываем. Кроме того, на 80% обеспечиваем себя собственным производством электрической энергии», - рассказал Гильгенберг, выступая на экспертной сессии.

Также компания поделилась опытом переработки побочных продуктов. Так, технический гипс, образующийся в результате производственной деятельности, имеет широкий спектр применения – в битумных суспензиях, битумоминеральных, асфальтобетонных, грунтовых смесях и асфальтобетоне; как гипсокартоновые плиты, пазогребневые плиты, строительные блоки, регулятор срока схватывания цемента и как основание железнодорожных путей и автомобильных дорог.