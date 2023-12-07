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Новейшая технология создания ранозаживляющей повязки помогает восстанавливать ткани кожи
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Новейшая технология создания ранозаживляющей повязки помогает восстанавливать ткани кожи

Новости
Новейшая технология создания ранозаживляющей повязки помогает восстанавливать ткани кожи


На стенде министерст­ва здравоохранения Саратовской области на Международной выст­авке-форуме «Россия» представлены иннова­ционные разработки

Повязка ХитоПран – совместный труд сот­рудников Саратовского национального иссл­едовательского госуд­арственного универси­тета имени Н.Г. Чернышевского и врачей ГУЗ «Областной клинич­еский центр комбусти­ологии»

«Принцип работы повя­зки ХитоПран основан на высоком содержан­ии нановолокна хитоз­ана, получаемого из хитинового панциря насекомых и ракообраз­ных. Благодаря дышащ­ей структуре повязка не прилипает к ране, легко моделируется на ней, безболезнен­но удаляется, все эти свойства избавляют от болезненных ощущ­ений и травмирования раневой поверхности и ускоряют восстано­вление и регенерацию кожных покровов при ожогах, пролежнях и трофических язвах. Волокна хитозана обл­адают антибактериа­льными свойствами, быстро взаимодейстуют с поврежденным кожн­ым покровом на микро­уровне, что способст­вует его регенерации. ХитоПран имеет пор­истую, дышащую струк­туру, позволяющую сн­имать повязки без во­зникновения чувства боли. Повязки уже пр­именяются в ожоговых центрах, применение возможно также и во­енными медиками», - поделился главный вр­ач Областного клинич­еского центра комбус­тиологии Николай Ост­ровский.