Новейшая технология создания ранозаживляющей повязки помогает восстанавливать ткани кожи
На стенде министерства здравоохранения Саратовской области на Международной выставке-форуме «Россия» представлены инновационные разработки
Повязка ХитоПран – совместный труд сотрудников Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и врачей ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии»
«Принцип работы повязки ХитоПран основан на высоком содержании нановолокна хитозана, получаемого из хитинового панциря насекомых и ракообразных. Благодаря дышащей структуре повязка не прилипает к ране, легко моделируется на ней, безболезненно удаляется, все эти свойства избавляют от болезненных ощущений и травмирования раневой поверхности и ускоряют восстановление и регенерацию кожных покровов при ожогах, пролежнях и трофических язвах. Волокна хитозана обладают антибактериальными свойствами, быстро взаимодейстуют с поврежденным кожным покровом на микроуровне, что способствует его регенерации. ХитоПран имеет пористую, дышащую структуру, позволяющую снимать повязки без возникновения чувства боли. Повязки уже применяются в ожоговых центрах, применение возможно также и военными медиками», - поделился главный врач Областного клинического центра комбустиологии Николай Островский.