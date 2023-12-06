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Евгений Миронов: "Москва саратовцев не ломает!"

Новости


Народному артисту России, уроженцу Саратовской области Евгению Миронову во время церемонии открытия Дня региона на Международной выставке-форуме «Россия» на память пришло замечательное воспоминание. Когда, закончив прославленное саратовское Театральное училище им.Слонова, курс народной артистки СССР Валентины Ермаковой, он приехал в Москву поступать на курс к Олегу Табакову, и испытал на себе, что такое великое саратовское братство.

Евгений Миронов: "Москва саратовцев не ломает!"


 
«Москва — жёсткий и суровый город, Многих он ломает. Но не саратовцев! Саратовцы навсегда остаются настоящими людьми. Это как прививка! Я всегда верно могу отличить фальш от настоящего. У саратовцев не принято держать «камень за пазухой». Мы устроены так: если любим, то всем сердцем, если поем, то вот как эта девочка с тонкой талией (Анна Доровская – прим.) со всей волжской  душой. Горжусь,  что я из Саратова! Пронес это чувство через всю жизнь . Помогаю, как учил меня мой Учитель и Мастер Олег Павлович Табаков», - рассказал художественный руководитель театра наций.

 Артист отметил: «Я очень рад, что сегодня мы так широко представляем здесь нашу Саратовскую область. Очень много людей пришли познакомиться и узнать о Саратове. Я сам, глядя на эту сцену и экран, заново открываю для себя свою малую родину. Столько великих имен в культуре и науке! Саратовскую область невозможно спутать с соседними регионами! Наши земляки слагают славу России!»

 