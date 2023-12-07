"Зелёную экономику" для страны обсудят в Саратове

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На экспертной сессии Дня региона Международной выставки-форума "Россия" он обратил внимание на успешую практику по налаживанию вопросов зеленой повестки отраслевого блока правительства Саратовской области с Федеральным центром."Мы тоже готовы подставить здесь своё экспертное плечо, посмотреть практики ПФО. Образ будущего мы должны нарисовать для бизнеса, чтобы понимать как мы двигаемся вперёд, своевременно проектировать и управлять. Я думаю, что это будет очень полезная история для развития экономики замкнутого цикла", - отметил эксперт.