Первый в стране «зеленый» проект по производству оксида цинка создается в Саратовской области

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Проект реализуется на территории особой экономической зоны Саратовской области с 2022 года.«На сегодняшний день продукты газоочистки электросталеплавильного производства в виде цинкосодержащей пыли в России практически не перерабатываются. Большинство отечественных металлургических производств утилизируют данную пыль, образуя вредные отходы.Финальной продукцией в рамках реализации проекта будет цинковый концентрат, используемый для производства металлического цинка и цинксодержащих материалов. Цинковый концентрат является сырьём для изготовления металлического цинка и его соединений, которые используются для восстановления благородных металлов, оцинковки стали, в металлургии, медицине, электротехнике.Осуществление проекта будет способствовать снижению уровня сталеплавильных отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», - рассказала Регина Зике.Предприятие предполагает занять значительную долю российского рынка, что позволит заместить часть импорта. На данный момент в России нет аналогичных производств. Вопросам экологической безопасности будет уделено особое внимание.