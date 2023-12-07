Победители конкурса «Лучший ученический класс» отправились в Москву
Областной конкурс «Лучший ученический класс» проводится в Саратовской области с 2003 года. Традиционно конкурс проходит благодаря инициативе Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина.
В конкурсе приняло участие более 4000 обучающихся из 235 ученических коллектива.
Проведение конкурса способствовало повышению творческого потенциала обучающихся, духовно-нравственному воспитанию, поддержке активного интеллектуального и физического развития молодого поколения.
По итогам областного конкурса среди классов были определены 18 победителей, выигравших главный приз – экскурсионную поездку в Москву с посещением главных символов столицы, а так же Международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ.
Вчера лучшие ученические коллективы Саратовской области направились в Москву. Заместитель министра образования области Ирина Чинаева, проводила ребят, подчеркнув, что они лучшие, и за ними будущее нашей губернии.