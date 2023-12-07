Победители конкурса «Лучший ученический класс» отправились в Москву

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В конкурсе приняло участие более 4000 обучающихся из 235 ученических коллектива.Проведение конкурса способствовало повышению творческого потенциала обучающихся, духовно-нравственному воспитанию, поддержке активного интеллектуального и физического развития молодого поколения.По итогам областного конкурса среди классов были определены 18 победителей, выигравших главный приз – экскурсионную поездку в Москву с посещением главных символов столицы, а так же Международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ.Вчера лучшие ученические коллективы Саратовской области направились в Москву. Заместитель министра образования области Ирина Чинаева, проводила ребят, подчеркнув, что они лучшие, и за ними будущее нашей губернии.