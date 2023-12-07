7 декабря 2023 ЧЕТВЕРГ
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11:00 | 07 декабря
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18:00 | 06 декабря
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Победители конкурса «Лучший ученический класс» отправились в Москву

Новости


Областной конкурс «Лучший ученический класс» проводится в Саратовской области с 2003 года. Традиционно конкурс проходит благодаря инициативе Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина.
Победители конкурса «Лучший ученический класс» отправились в Москву

В конкурсе приняло участие более 4000 обучающихся из 235 ученических коллектива.

Проведение конкурса способствовало повышению творческого потенциала обучающихся, духовно-нравственному воспитанию, поддержке активного интеллектуального и физического развития молодого поколения.

По итогам областного конкурса среди классов были определены 18 победителей, выигравших главный приз – экскурсионную поездку в Москву с посещением главных символов столицы, а так же Международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

Вчера лучшие ученические коллективы Саратовской области направились в Москву. Заместитель министра образования области Ирина Чинаева, проводила ребят, подчеркнув, что они лучшие, и за ними будущее нашей губернии.