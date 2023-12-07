Родина великих людей и высоких достижений: Саратовская область на акции «Достижения России»
Сегодня в Саратовском государственном медицинском университете им. В.И. Разумовского в 14:00 пройдет мероприятие «Саратов: от успеха личности к успеху региона» в рамках акции «Достижения России». Мероприятия акции станут частью образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».
Саратовская область – территория широких возможностей для детей и молодежи. Здесь находятся почти 2 тысячи образовательных организаций, в числе которых 17 вузов, 7 государственных региональных и муниципальных учреждений по работе с молодежью, более 50 учреждений физкультурно-спортивной направленности: Центр спортивной подготовки, училище олимпийского резерва, спортивные школы.
В мероприятии примут участие Депутат Саратовской областной Думы, бронзовый призер Чемпионата мира и Чемпион Европы по боксу, заслуженный мастер спорта России Артём Чеботарев, заслуженный мастер спорта России, 2-х кратный Чемпион Европы и Чемпион Мира по кикбоксингу в разделе К-1, 6-ти кратный Чемпион России Даци Дациев. Также уникальную лекцию про регион проведут директор филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова и старший научный сотрудник научно-производственного центра технологий здорового питания Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, кандидат технических наук, доцент Виктория Стрижевская.
Участники мероприятия узнают об инновациях в питании, о самых передовых пищевых технологиях, а также о том, как добиться успеха и стать чемпионом.
«Образовательная программа Выставки «Россия» расширится, выйдет за пределы ВДНХ и охватит все 89 регионов страны. Мы, как генеральный партнер образовательного контура, хотим рассказать об успехах и достоянии каждого субъекта не только в рамках Дней регионов на Выставке, но и непосредственно на местах с помощью Всероссийской акции «Достижения России». Мне кажется, это очень важно, ведь каждый гражданин страны должен знать и гордиться историей своей Родины и великими соотечественниками», — поделился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Всего в рамках акции запланировано более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России. Общество «Знание» является генеральным партнером образовательной программы Международной выставки-форума «Россия», которая проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ с участием всех субъектов страны.
Подробнее на нашем сайте: http://minobr.saratov.gov.ru/news/34168/My Webpage
Саратовская область – территория широких возможностей для детей и молодежи. Здесь находятся почти 2 тысячи образовательных организаций, в числе которых 17 вузов, 7 государственных региональных и муниципальных учреждений по работе с молодежью, более 50 учреждений физкультурно-спортивной направленности: Центр спортивной подготовки, училище олимпийского резерва, спортивные школы.
В мероприятии примут участие Депутат Саратовской областной Думы, бронзовый призер Чемпионата мира и Чемпион Европы по боксу, заслуженный мастер спорта России Артём Чеботарев, заслуженный мастер спорта России, 2-х кратный Чемпион Европы и Чемпион Мира по кикбоксингу в разделе К-1, 6-ти кратный Чемпион России Даци Дациев. Также уникальную лекцию про регион проведут директор филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова и старший научный сотрудник научно-производственного центра технологий здорового питания Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, кандидат технических наук, доцент Виктория Стрижевская.
Участники мероприятия узнают об инновациях в питании, о самых передовых пищевых технологиях, а также о том, как добиться успеха и стать чемпионом.
«Образовательная программа Выставки «Россия» расширится, выйдет за пределы ВДНХ и охватит все 89 регионов страны. Мы, как генеральный партнер образовательного контура, хотим рассказать об успехах и достоянии каждого субъекта не только в рамках Дней регионов на Выставке, но и непосредственно на местах с помощью Всероссийской акции «Достижения России». Мне кажется, это очень важно, ведь каждый гражданин страны должен знать и гордиться историей своей Родины и великими соотечественниками», — поделился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Всего в рамках акции запланировано более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России. Общество «Знание» является генеральным партнером образовательной программы Международной выставки-форума «Россия», которая проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ с участием всех субъектов страны.
Подробнее на нашем сайте: http://minobr.saratov.gov.ru/news/34168/My Webpage