Саратовца за выполнение боевых задач наградили орденом Мужества
Участник специальной военной операции из Саратовской области Денис Петров за выполнение боевых задач удостоен государственной награды.
Как сообщили в администрации Краснопартизанского района, мужчина отмечен орденом Мужества.
Денис родился, жил и учился в селе Большая Сакма. В 2016 году был призван в армию, проходил службу в морской пехоте в городе Владивостоке. По ее окончании подписал контракт, который длится 7 лет.
«О себе Денис говорит скромно: «Родился мужчиной - будь им до конца!» - рассказали чиновники.