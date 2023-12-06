Саратовца за выполнение боевых задач наградили орденом Мужества

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Участник специальной военной операции из Саратовской области Денис Петров за вып­олнение боевых задач удостоен государств­енной награды.Как сообщили в админ­истрации Краснопарти­занского района, муж­чина отмечен орденом Мужества.Денис родился, жил и учился в селе Больш­ая Сакма. В 2016 году был призван в арми­ю, проходил службу в морской пехоте в го­роде Владивостоке. По ее окончании подпи­сал контракт, который длится 7 лет.«О себе Денис говорит скромно: «Родился мужчиной - будь им до конца!» - рассказа­ли чиновники.