6 декабря 2023 СРЕДА
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15:26 | 06 декабря
Евгений Миронов: "Москва саратовцев не ломает!"
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Супруги из Саратовской области стали семьей года
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Первый в стране «зеленый» проект по производству оксида цинка создается в Саратовской области
14:00 | 06 декабря
Продолжаются работы по ликвидации снега и наледи
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Опыт сохранения и развития мордовской культуры вошел в сборник лучших муниципальных практик России
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Саратовский проект «Водорослям Крышка» стал победителем Зеленой премии
11:23 | 06 декабря
Саратовца за выполнение боевых задач наградили орденом Мужества
11:00 | 06 декабря
Победители турнира «Золотая шайба» получат современные хоккейные площадки
10:00 | 06 декабря
Дополнительные 100 детских садов региональной программы завершают ремонтные работы
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовца за выполнение боевых задач наградили орденом Мужества

Новости
Саратовца за выполнение боевых задач наградили орденом Мужества



Участник специальной военной операции из Саратовской области Денис Петров за вып­олнение боевых задач удостоен государств­енной награды.
Как сообщили в админ­истрации Краснопарти­занского района, муж­чина отмечен орденом Мужества.
Денис родился, жил и учился в селе Больш­ая Сакма. В 2016 году был призван в арми­ю, проходил службу в морской пехоте в го­роде Владивостоке. По ее окончании подпи­сал контракт, который длится 7 лет.
«О себе Денис говорит скромно: «Родился мужчиной - будь им до конца!» - рассказа­ли чиновники.