В Энгельсской городской поликлинике №1 заканчивается ремонт кабинета компьютерного томографа

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В декабре 2023 года ожидается поставка нового современного мультиспирального КТ на 16 срезовОборудование поступает в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированной во всех субъектах РФ Президентом России Владимиром Путиным.«Вопрос о сроках начала проведения исследований на компьютерном томографе в поликлинике прозвучал на прямой линии губернатора области Романа Бусаргина, которая прошла 1 декабря на телеканале «Россия-24». Сообщаю, что начало проведения обследований - январь 2024 года.Напомню, что компьютерная томография является одним из лучших диагностических методов. Высокая разрешающая способность в сочетании с передовым программным обеспечением, позволяющим реконструировать очень тонкие срезы, визуализируют изменения, размеры которых не превышают даже нескольких миллиметров, что дает возможность обнаруживать заболевания на самых ранних стадиях» - поделился министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.