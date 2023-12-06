Супруги из Саратовской области стали семьей года
Губернатор Роман Бусаргин поздравил семью Коханенко из Ровенского района. Анатолий Дмитриевич и Виктория Анатольевна стали победителями восьмого Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья». Супруги прожили в браке более 50 лет.
В 1971 году выпускники физико-математического факультета Саратовского государственного педагогического института официально зарегистрировали брак и переехали в Ровенский район. Виктория Анатольевна практически всю свою трудовую деятельность посвятила школе – более 30 лет работала учителем физики. Анатолий Дмитриевич построил карьеру в сфере образования, сейчас продолжает работать в качестве тренера по боксу.
Супруги достойно воспитали двух дочерей, которые тоже создали свои крепкие семьи. Заслуги Анатолия Дмитриевича и Виктории Анатольевны отмечены различными наградами. В 2018 году супругам была вручена медаль «За любовь и верность».
В 1971 году выпускники физико-математического факультета Саратовского государственного педагогического института официально зарегистрировали брак и переехали в Ровенский район. Виктория Анатольевна практически всю свою трудовую деятельность посвятила школе – более 30 лет работала учителем физики. Анатолий Дмитриевич построил карьеру в сфере образования, сейчас продолжает работать в качестве тренера по боксу.
Супруги достойно воспитали двух дочерей, которые тоже создали свои крепкие семьи. Заслуги Анатолия Дмитриевича и Виктории Анатольевны отмечены различными наградами. В 2018 году супругам была вручена медаль «За любовь и верность».