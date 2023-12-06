Супруги из Саратовской области стали семьей года

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В 1971 году выпускники физико-математического факультета Саратовского государственного педагогического института официально зарегистрировали брак и переехали в Ровенский район. Виктория Анатольевна практически всю свою трудовую деятельность посвятила школе – более 30 лет работала учителем физики. Анатолий Дмитриевич построил карьеру в сфере образования, сейчас продолжает работать в качестве тренера по боксу.Супруги достойно воспитали двух дочерей, которые тоже создали свои крепкие семьи. Заслуги Анатолия Дмитриевича и Виктории Анатольевны отмечены различными наградами. В 2018 году супругам была вручена медаль «За любовь и верность».