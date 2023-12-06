Продолжаются работы по ликвидации снега и наледи

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В Саратове в течение ночи было задействовано 194 единицы специализированной техники и 97 рабочих. Особое внимание уделялось тротуарам, парковочным карманам и подходам к остановочным пунктам.В Волжском районе проведены работы по обработке тротуаров и пешеходных зон противогололедными материалами по улицам Соколовая, 33 Стрелковой дивизии, Мичурина, Соборная, Б.Горная, Октябрьская, Вознесенская и др. В ночных работах было задействовано 20 единиц спецтехники и 9 сотрудников.В Ленинском районе ночью продолжалась обработка противогололедными материалами. Работы проводились по ул. Загороднева, ул. Тверская, ул. Антонова, ул. Ипподромная, ул. 2-я Прокатная, ул. Блинова и т.д. Помимо этого расчищались парковочные карманы и подходы к остановочным пунктам. В работе было задействовано 27 единиц техники и 8 рабочих.В Октябрьском районе особое внимание уделено обработке противогололедными материалами тротуаров, подходов к остановочным павильонам, пешеходных переходов. Работы по очистке и обработке дорожного полотна и тротуаров проведены по улицам Чернышевского, 2-я Садовая, Симбирцева, Большая Садовая, 1-й Станционный пр. и другим. В работах было задействовано 21 единица техники и 7 человек.В Кировском районе в ночных работах по уборке снега задействованы 26 единиц специализированной техники. Выполнена механизированная обработка противогололедными средствами дорожного полотна по улицам Осипова, Навашина, Технический путепровод, Б. Садовая, Жуковского и др; механизированная обработка противогололедными средствами тротуаров - 1й Магнитный проезд, Вольская, Чапаева, Танкистов, А.М. Горького и др.Во Фрунзенском районе проведены работы по механизированному подметанию и обработке противогололедными материала по ул. Радищева, М. Горького, Вольская, Чапаева, Вавилова, пл. Кирова, пр. Столыпина, Яблочкова, Дзержинского сквер Янковского О. И., сквер «Царицынский», Чапаева, Аткарская, Ст. Разина, Университетская. По вывозу снега с пл. Кирова от ул. Чапаева до Мирного переулка. Обработка тротуаров: ул. Шелковичная, Хользунова, Пугачева, Железнодорожная, Астраханская, Рахова, Слонова, Железнодорожная, Пугачева, Советская, Вавилова, Университетская, Вокзальная, 16-й Белоглинский пр, Белоглинская, Рабочая, Емлютина.В Заводском районе ночью велась очистка дорог и тротуаров от снега и наледи на ул. Азина, ул. Киевской, 5-м Нагорном пр., ул. Парковой, ул. Орджоникидзе, ул. Брянской, и др. адресам.Вечером и ночью в Гагаринском районе продолжалась очистка наледи и посыпка дорог и тротуаров песко-соляной смесью. Сегодня запланированы работы по обработке дорог в Рыбушанском территориальном управлении (Рыбушка, 15 лет Октября, Поповка, маршруты школьных автобусов в другие села), в других населенных пунктах.Днем 5 декабря и в ночь на 6 декабря коммунальные службы продолжали очищать Энгельс от снега и наледи. Техника и бригады рабочих работают в круглосуточном режиме.Работа производилась по улицам города, на общественных территориях – сквер Ладошки; сквер ГДО; парк Патриот; городской Парк; сквер Первой учительницы; сквер Ломоносова.Всего было убрано 192 кубометра снега. Использовано 100 тонн песко-соляной смеси, 0,5 тонн реагента и 12 тонн технической соли.В Балакове ночью коммунальщики вышли на посыпку дорог и тротуаров пескосоляной смесью. Работы велись в центральной, островной, заканальной частях города. С утра продолжилась посыпка тротуаров пескосоляной смесью на общественных территориях, в парках и скверах города. Кроме этого, ведутся работы по очистке прилотковых зон от наледи на улицах Набережной Леонова, 30 лет Победы, развязок моста Победы. Также ведется очистка пешеходных переходов, остановочных павильонов от снега и наледи.По информации администраций МО «Город Саратов», Энгельсского, Балаковского районов