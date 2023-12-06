Опыт сохранения и развития мордовской культуры вошел в сборник лучших муниципальных практик России

просмотров: 82

В сборнике опубликована практика Новозахаркинского муниципального образования Петровского района, занявшая IV место на Всероссийском конкурсе в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».Муниципальное образование представило на конкурс опыт сохранения и развития мордовской культуры во взаимодействии с другими этническими группами. Здесь создан Центр мордовской национальной культуры и быта, налажено сотрудничество с национально – культурными центрами Республики Мордовия и Москвы, созданы условия для развития народного художественного и самодеятельного творчества.Саратовская область – на втором месте по количеству заявок, направленных в федеральную конкурсную комиссию регионами Приволжского федерального округа в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» и на шестом – среди регионов России.