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Опыт сохранения и развития мордовской культуры вошел в сборник лучших муниципальных практик России

Новости
Опубликован сборник лучших муниципальных практик, подготовленный Федеральным агентством по делам национальностей по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».



В сборнике опубликована практика Новозахаркинского муниципального образования Петровского района, занявшая IV место на Всероссийском конкурсе в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Муниципальное образование представило на конкурс опыт сохранения и развития мордовской культуры во взаимодействии с другими этническими группами. Здесь создан Центр мордовской национальной культуры и быта, налажено сотрудничество с национально – культурными центрами Республики Мордовия и Москвы, созданы условия для развития народного художественного и самодеятельного творчества.

Саратовская область – на втором месте по количеству заявок, направленных в федеральную конкурсную комиссию регионами Приволжского федерального округа в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» и на шестом – среди регионов России.