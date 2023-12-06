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Саратовский проект «Водорослям Крышка» стал победителем Зеленой премии

Новости
Саратовский проект «Водорослям Крышка» стал победителем Зеленой премии

Саратовский экопроект «Водорослям Крышка» стал победителем «Зеленой премии», заняв второе место в номинации «Общественные и волонтерские проекты».

Всего на премию подали более 3800 заявок со всей страны, из которых 1900 в номинацию «Общественные и волонтерские проекты». В такой жесткой конкуренции проект #водорослямкрышка получил заслуженную награду.

В этом году Саратов представляли два номинанта: АНО «Экологизатор» с проектом «Водорослям Крышка» и фотограф Ксения Барулина с проектом «Наше дело чистое».

Победители получили денежные призы, которые направят на развитие экопроектов.

Конкурс «Зеленая премия» Российского экологического оператора ежегодно оценивает лучшие проекты и достижения в сфере защиты окружающей среды и правильного обращения с отходами, как крупных корпораций, так и физических лиц.