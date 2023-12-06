6 декабря 2023 СРЕДА
Новости
16:00 | 06 декабря
В Энгельсской городской поликлинике №1 заканчивается ремонт кабинета компьютерного томографа
15:26 | 06 декабря
Евгений Миронов: "Москва саратовцев не ломает!"
15:00 | 06 декабря
Супруги из Саратовской области стали семьей года
14:41 | 06 декабря
Первый в стране «зеленый» проект по производству оксида цинка создается в Саратовской области
14:00 | 06 декабря
Продолжаются работы по ликвидации снега и наледи
13:00 | 06 декабря
Опыт сохранения и развития мордовской культуры вошел в сборник лучших муниципальных практик России
12:00 | 06 декабря
Саратовский проект «Водорослям Крышка» стал победителем Зеленой премии
11:23 | 06 декабря
Саратовца за выполнение боевых задач наградили орденом Мужества
11:00 | 06 декабря
Победители турнира «Золотая шайба» получат современные хоккейные площадки
10:00 | 06 декабря
Дополнительные 100 детских садов региональной программы завершают ремонтные работы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Победители турнира «Золотая шайба» получат современные хоккейные площадки

Новости / Главная новость
Победители турнира «Золотая шайба» получат современные хоккейные площадки

По решению губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина детские команды, победившие в региональном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в четырех возрастных группах, получат современные площадки с хоккейными коробками и раздевалками.

Также для команд-победителей и призеров будет приобретена хоккейная экипировка и инвентарь, а тренеры получат денежную выплату.

«Создание инфраструктуры и обеспечение экипировкой и инвентарем - решения, которые позволят развиваться любительскому хоккею среди детей. Эффективность такой меры поддержки уже нашла своё подтверждение в создании универсальных спортивных площадок для победителей Кубка Губернатора по дворовому футболу. Благодарю Романа Викторовича за системную поддержку детско-юношеского спорта!»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.

Региональный турнир «Золотая шайба» проходит на территории области с 2004 года и традиционно объединяет более 30 команд из муниципальных районов области. Отличительной особенностью соревнований является участие в них игроков, не занимающихся хоккеем по программам спортивной подготовки.

«Решение Губернатора области - отличный стимул к занятию спортом подрастающего поколения. У наших детей появилась возможность привезти в родной район не только кубок и медали, но улучшить спортивную инфраструктуру и оставить память о победе всем жителям. Наша команда уже готовится к соревнованиям, в этом году за победу будем бороться сразу в трех возрастных категориях, ведь мы не раз занимали призовые места турнира. Большое спасибо губернатору за внимание к детскому хоккею», - поделился эмоциями тренер команды Лысогорского района «Подсолнух» Телман Магомедалиев.

Региональный этап турнира стартует уже в январе 2024 года и проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.