Победители турнира «Золотая шайба» получат современные хоккейные площадки

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По решению губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина детские команды, победившие в региональном этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в четырех возрастных группах, получат современные площадки с хоккейными коробками и раздевалками.Также для команд-победителей и призеров будет приобретена хоккейная экипировка и инвентарь, а тренеры получат денежную выплату.«Создание инфраструктуры и обеспечение экипировкой и инвентарем - решения, которые позволят развиваться любительскому хоккею среди детей. Эффективность такой меры поддержки уже нашла своё подтверждение в создании универсальных спортивных площадок для победителей Кубка Губернатора по дворовому футболу. Благодарю Романа Викторовича за системную поддержку детско-юношеского спорта!»,- подчеркнул министр спорта области Олег Дубовенко.Региональный турнир «Золотая шайба» проходит на территории области с 2004 года и традиционно объединяет более 30 команд из муниципальных районов области. Отличительной особенностью соревнований является участие в них игроков, не занимающихся хоккеем по программам спортивной подготовки.«Решение Губернатора области - отличный стимул к занятию спортом подрастающего поколения. У наших детей появилась возможность привезти в родной район не только кубок и медали, но улучшить спортивную инфраструктуру и оставить память о победе всем жителям. Наша команда уже готовится к соревнованиям, в этом году за победу будем бороться сразу в трех возрастных категориях, ведь мы не раз занимали призовые места турнира. Большое спасибо губернатору за внимание к детскому хоккею», - поделился эмоциями тренер команды Лысогорского района «Подсолнух» Телман Магомедалиев.Региональный этап турнира стартует уже в январе 2024 года и проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.