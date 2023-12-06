Дополнительные 100 детских садов региональной программы завершают ремонтные работы

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Большинство учреждений из 100 дополнительных уже завершили ремонтные работы. В первую очередь восстанавливаются кровля, фасады, идет замена коммуникаций и окон.В Екатериновском районе на днях завершается ремонт в двух сельских детских садах. В селе Новоселовка детский сад является структурным подразделением школы, и в этом году по региональной программе удалось полностью заменить кровлю в школе и отремонтировать детский сад. К обновлению здания сада подошли комплексно: заменили окна и двери, водопровод, произвели частичный ремонт отопительной системы, а также обновили прачечную.«В игровых и спальных помещениях сада еще со времени постройки здания стояли большие деревянные окна. При непогоде, сильном ветре в помещениях было прохладно, однако, благодаря дополнительной программе, мы смогли поставить 11 новых окон. Кроме того, в детском саду полностью отремонтировали прачечную», - рассказала директор школы села Новоселовка Татьяна Ганзенко.В 2024 году реализация региональной программы продолжится также в объеме 200 дошкольных учреждений, средства на ее реализацию полностью заложены в областном бюджете.