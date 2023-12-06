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Саратовское отделение Союза женщин России в День добровольца отправило гуманитарный груз бойцам СВО

Новости
Саратовское отделение Союза женщин России в День добровольца отправило гуманитарный груз бойцам СВО


В день добровольца председатель реготделения «Союза женщин России», депутат областной Думы Юлия Литневская и врио руководителя Саратовстата Ольга Мальцева совместно с группой «Вместе до Победы» передали письма, медикаменты, нагревательные плитки, газовые баллоны, личные посылки военнослужащим в зону специальной военной операции.

Организатор группы «Вместе до Победы» Татьяна Джанумова доставит гуманитарный груз бойцам 94, 97, 98 и 99 полков. В середине декабря новая партия гуманитарного груза отправится в подразделение «Ангелы».

Как отметила в ходе передачи гуманитарного груза Ольга Мальцева, «не так давно коллектив Саратовстата встречался с участником СВО. Во время беседы боец рассказал о том, что необходимо было бы нашим военным «за ленточкой». Мы закупили газовые обогреватели, баллоны и медикаменты. А также с любовью вложили письма, написанные нашим коллективом».

За все время проведения СВО женсоветами Саратовской области собрано и отправлено более 68 тонн гуманитарных грузов.

Координатор группы «Вместе до Победы» Анастасия Синицына поделилась обратной связью от бойцов СВО, которым очень важна поддержка из тыла: «особенно востребованы блиндажные свечи, которые волонтёры изготавливают самостоятельно в домашних условиях».

Юлия Литневская отметила активность женсовета Саратовстата и поблагодарила коллег.

«Так приятно, что в Саратовстате сформировался такой передовой женсовет, который вместе с Ольгой Анатольевной Мальцевой аккумулирует энергию добра. Хочется, чтобы и у наших защитников был радостный Новый год, и мы уже начали писать письма с поздравлениями, а группа «Вместе до Победы» сейчас проводит конкурс на лучший текст для того, чтобы ребят поддержать. И мы уверены, что в наступающем году настанет Победа», - поделилась Юлия Литневская в ходе погрузки подарков бойцам СВО.