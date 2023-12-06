Сотрудники военкоматов вручили 9 повесток в ходе совместного рейда с полицией

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В мероприятии задействовалось более 40 сотрудников служб и подразделений областного и городского управлений полиции, а также сотрудники военкоматов.Полицейскими проводилась проверка торговых объектов, увеселительных заведений, мест пребывания иностранных граждан. По итогам рейда торговых павильонов Крытого рынка, лицам, осуществлявшим трудовую деятельность, сотрудниками военкоматов вручены 9 повесток о необходимости прибыть в районные военкоматы для постановки на воинский учет.В торговых павильонах и местах общественного питания и кафе на проспекте Столыпина г. Саратова проведена проверка 47 иностранных граждан и более 50 граждан Российской Федерации, осуществляющих трудовую деятельность.По итогам проверки в отношении правонарушителей составлены 7 протоколов по фактам нарушения миграционного законодательства и протокол за незаконное использование средств индивидуализации товаров.Также сотрудниками городской Госавтоинспекции на территориях трех районов города Саратова проведены мероприятия по выявлению иностранных граждан, осуществляющих незаконную трудовую деятельность в сфере пассажироперевозок. Выявлено 2 факта осуществления пассажироперевозок иностранными гражданами без соответствующей лицензии.