Под Саратовом прошла выставка волонтеров СВО
В городе Энгельсе Саратовской области прошла выставка, организованная представителями групп, ведущих сбор и отправку гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.
Мероприятие посетили около 500 человек, в том числе учащиеся образовательных учреждений, волонтеры и неравнодушные жители.
«Сегодняшнее мероприятие посвящено двум памятным датам: Дню Неизвестного Солдата, а также Дню Героев Отечества. Мы хотели познакомить всех с деятельностью волонтерских групп и организаций, показать, чем они занимаются, как помогают и как к ним можно присоединиться», - рассказал руководитель Энгельсского районного отделения ВООВ «Боевое Братство» Денис Чалов.
К выставке присоединились ветеранская организация «Часовые Родины», поисковый отряд «Память», «Тыл рядом с фронтом», «Орггруппа Придорожный», «Шьем/вяжем для Наших», «Окопные свечи Энгельс-Шумейка», «Разведке слава», «Сушим с Ксюшей», «Быстро и вкусно для Победы», «Печем для Победы», «Помогаем вместе».
Уже совсем скоро очередной гуманитарный конвой отправится из Энгельса в зону СВО.