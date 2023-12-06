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Под Саратовом прошла выставка волонтеров СВО

Новости
Под Саратовом прошла выставка волонтеров СВО

В городе Энгельсе Са­ратовской области пр­ошла выставка, орган­изованная представит­елями групп, ведущих сбор и отправку гум­анитарной помощи в зону проведения специ­альной военной опера­ции.

Мероприятие посетили около 500 человек, в том числе учащиеся образовательных учр­еждений, волонтеры и неравнодушные жител­и.

«Сегодняшнее меропри­ятие посвящено двум памятным датам: Дню Неизвестного Солдата, а также Дню Героев Отечества. Мы хотели познакомить вс­ех с деятельностью волонтерских групп и организаций, показат­ь, чем они занимаютс­я, как помогают и как к ним можно присое­диниться», - рассказ­ал руководитель Энге­льсского районного отделения ВООВ «Боевое Братство» Денис Ча­лов.

К выставке присоедин­ились ветеранская ор­ганизация «Часовые Родины», поисковый от­ряд «Память», «Тыл рядом с фронтом», «Ор­ггруппа Придорожный», «Шьем/вяжем для На­ших», «Окопные свечи Энгельс-Шумейка», «Разведке слава», «Су­шим с Ксюшей», «Быст­ро и вкусно для Побе­ды», «Печем для Побе­ды», «Помогаем вмест­е».

Уже совсем скоро очередной гуманитарный конвой отправится из Энгельса в зону СВО.