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Общественники оценили качество уборки от наледи в центре Саратова

Новости
Общественники оценили качество уборки от наледи в центре Саратова


Заместитель председателя районного общественного совета Эржан Бикбулатов совместно с сотрудниками администрации района провели обход района на предмет соблюдения Правил благоустройства города.

В ходе обхода были осмотрены дворовые территории по адресам: ул. Вольская 57; ул. Советская, 3/5; 4-й Вакуровский пр., 4; ул. Советская, 18, также территории прилегающие к объектам потребительского рынка: «Пекарня Хлебница» ул. Советская, 18; спа-салон «Мастер ул. Советская, 18; магазин «Пятерочка» ул. Советская, 20/28; аптека «Апрель» ул. Чапаева, 57.

Не все руководители соблюдают установленные требования Правилами благоустройства города.

«Уважаемые руководители, прошу обратить особое внимание на необходимость провести работы по очистке и обработке входных групп и прилегающих территорий, только совместными усилиями нам удастся сделать наш район чище и уютнее» - отметил Эржан Бикбулатов.