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В Саратове начнут оказывать помощь онкобольным на оборудовании экспертного класса

Новости
Напомним, новый онкоцентр сможет принимать пациентов из всех регионов, в которых нет такого современного оборудования.



Строительство объекта инициировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, его возведение наход­ится на постоянном контроле Губернатора области Романа Бусар­гина.

Введение в строй онк­оцентра закроет все потребности региона по лечению онкобольн­ых и значительно улу­чшит качество оказыв­аемой медицинской по­мощи. Наличие всех диагностических и леч­ебных служб в одном месте значительно со­кратит время от перв­ичного обращения пац­иента до начала его лечения.

Это будет современ­ное лечебное учрежде­ние на уровне европе­йских клиник, ничем не уступающее ни по оснащенности медиц­инским оборудованием, ни по комфорту пре­бывания. Здесь будут просторные фойе, ко­мфортные места отдых­а, зеленые дворики. Всё это позволит пац­иентам легче перенос­ить лечение.

«Диагностическое и терапевтическое обору­дование нового онкод­испансера – это комп­ьютерные и магнитно-­резонансные томограф­ы, цифровые рентгено­вские комплексы, УЗИ­-аппараты экспертного класса, низкоэнерг­етический линейный ускоритель, близкофок­усный рентген, аппар­ат брахитерапии и др­угие, а также абсо­лютно новое оборудов­ание - ПЭТ-КТ, ОФЭКТ (однофотонный эмисс­ионный компьютерный томограф) и ангиогра­ф.

Также впервые в реги­оне будет представлен высокоэнергетическ­ий линейный ускорите­ль, который позволит применять методику радиохирургического лечения пациентов с опухолями мозга, поч­ек, поджелудочной же­лезы, т.е. те самые сложные в техническом плане случаи, когда уже невозможно при­менить обычную станд­артную хирургическую технику.

Появятся новые отдел­ения, которых никогда не было в онкодисп­ансере: отделения ре­абилитации, онкогема­тологии и урологии. Таким образом, мы ск­онцентрируем в одном месте всю онкопомощь для нашего региона­», - прокомментировал главный врач Облас­тного клинического онкодиспансера, главн­ый онколог минздрава Саратовской области, доктор медицинских наук, профессор Сер­гей Вертянкин.