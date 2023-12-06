В Саратове начнут оказывать помощь онкобольным на оборудовании экспертного класса
Напомним, новый онкоцентр сможет принимать пациентов из всех регионов, в которых нет такого современного оборудования.
Строительство объекта инициировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, его возведение находится на постоянном контроле Губернатора области Романа Бусаргина.
Введение в строй онкоцентра закроет все потребности региона по лечению онкобольных и значительно улучшит качество оказываемой медицинской помощи. Наличие всех диагностических и лечебных служб в одном месте значительно сократит время от первичного обращения пациента до начала его лечения.
Это будет современное лечебное учреждение на уровне европейских клиник, ничем не уступающее ни по оснащенности медицинским оборудованием, ни по комфорту пребывания. Здесь будут просторные фойе, комфортные места отдыха, зеленые дворики. Всё это позволит пациентам легче переносить лечение.
«Диагностическое и терапевтическое оборудование нового онкодиспансера – это компьютерные и магнитно-резонансные томографы, цифровые рентгеновские комплексы, УЗИ-аппараты экспертного класса, низкоэнергетический линейный ускоритель, близкофокусный рентген, аппарат брахитерапии и другие, а также абсолютно новое оборудование - ПЭТ-КТ, ОФЭКТ (однофотонный эмиссионный компьютерный томограф) и ангиограф.
Также впервые в регионе будет представлен высокоэнергетический линейный ускоритель, который позволит применять методику радиохирургического лечения пациентов с опухолями мозга, почек, поджелудочной железы, т.е. те самые сложные в техническом плане случаи, когда уже невозможно применить обычную стандартную хирургическую технику.
Появятся новые отделения, которых никогда не было в онкодиспансере: отделения реабилитации, онкогематологии и урологии. Таким образом, мы сконцентрируем в одном месте всю онкопомощь для нашего региона», - прокомментировал главный врач Областного клинического онкодиспансера, главный онколог минздрава Саратовской области, доктор медицинских наук, профессор Сергей Вертянкин.
Строительство объекта инициировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, его возведение находится на постоянном контроле Губернатора области Романа Бусаргина.
Введение в строй онкоцентра закроет все потребности региона по лечению онкобольных и значительно улучшит качество оказываемой медицинской помощи. Наличие всех диагностических и лечебных служб в одном месте значительно сократит время от первичного обращения пациента до начала его лечения.
Это будет современное лечебное учреждение на уровне европейских клиник, ничем не уступающее ни по оснащенности медицинским оборудованием, ни по комфорту пребывания. Здесь будут просторные фойе, комфортные места отдыха, зеленые дворики. Всё это позволит пациентам легче переносить лечение.
«Диагностическое и терапевтическое оборудование нового онкодиспансера – это компьютерные и магнитно-резонансные томографы, цифровые рентгеновские комплексы, УЗИ-аппараты экспертного класса, низкоэнергетический линейный ускоритель, близкофокусный рентген, аппарат брахитерапии и другие, а также абсолютно новое оборудование - ПЭТ-КТ, ОФЭКТ (однофотонный эмиссионный компьютерный томограф) и ангиограф.
Также впервые в регионе будет представлен высокоэнергетический линейный ускоритель, который позволит применять методику радиохирургического лечения пациентов с опухолями мозга, почек, поджелудочной железы, т.е. те самые сложные в техническом плане случаи, когда уже невозможно применить обычную стандартную хирургическую технику.
Появятся новые отделения, которых никогда не было в онкодиспансере: отделения реабилитации, онкогематологии и урологии. Таким образом, мы сконцентрируем в одном месте всю онкопомощь для нашего региона», - прокомментировал главный врач Областного клинического онкодиспансера, главный онколог минздрава Саратовской области, доктор медицинских наук, профессор Сергей Вертянкин.