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Внешнеторговый оборот Саратовской области с Китаем вырос на 52,6%

Новости
В Саратовской области работает делегация из Китайской Народной Республики в рамках реверсной бизнес-миссии. Ее цель - проведение переговоров с региональными предприятиями и заключение экспортных контрактов.




Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

В составе делегации руководители предприятий из сфер: сельское хозяйство, импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции, заготовка руды, оптовая продажа зерна и масла, мясной продукции.

В переговорах с представителями делегации из КНР приняли участие порядка 30 саратовских компаний. Они планируют поставлять в Китай зерновые культуры, масла, кондитерские изделия, удобрения, а также продукцию в сфере сельскохозяйственного машиностроения.

«В ходе прямой линии Губернатор области Роман Викторович Бусаргин отметил, что Саратовская область и китайские партнеры заинтересованы в сотрудничестве. Ведется активная работа по развитию торгово-экономического взаимодействия нашего региона с Китайской Народной Республикой. За 9 месяцев 2023 года внешнеторговый оборот вырос на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Экспорт вырос в 4,1 раза. Импорт увеличился на 46,2 %. Уверен, что результатом этой бизнес-миссии будет укрепление партнерских отношений между саратовскими и китайскими предпринимателями, заключение новых экспортных контрактов», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Также китайская делегация посетила ряд саратовских предприятий в целях ознакомления с потенциалом компаний региона.

«Наша компания занимается оптовыми продажами зерновых культур, масла. Мы планируем закупать эту продукцию в вашем регионе и надеемся на плодотворное сотрудничество с компаниями Саратова», - поделился представитель китайской компании «Jingxiang Trading Service» Су Ипин.