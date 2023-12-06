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Разработки из Саратова показали на выставке «Электроника России»

Новости
Разработки из Саратова показали на выставке «Электроника России»


НПП «Алмаз» из Саратова в составе объединенной экспозиции холдинга АО «Росэлектроника» представило на выставке «Электроника России» разработки в области космического назначения, а так же гражданскую продукцию.

Разработанные НПП «Алмаз» радиационно-стойкие СВЧ переключатели для СВЧ трактов новейших спутников-ретрансляторов глобальных спутниковых систем связи и навигации, перекрывают весь диапазон частот от C до Ka. По словам разработчиков, по техническим характеристикам изделия находятся на уровне мировых аналогов, а по ряду параметров их превосходят, например, по коммутируемой СВЧ мощности и максимальному времени переключения.

Система «Автогаз-2» разработана для контроля утечки газа на пассажирском, грузовом и легковом транспорте, использующем газомоторное топливо. Ее особенность - в отсутствии установки воздуховодов и насоса для подачи контролируемой среды на датчики. Автокалибровка и автотестирование системы происходит в автоматическом режиме. Связь между блоками системы осуществляется с помощью LIN-линии с возможностью подключения к бортовому компьютеру.

Особый интерес у посетителей выставки вызвало автоматизированное устройство для компрессии грудной клетки «КардиоРобот». Устройство предназначено для замены ручного непрямого массажа сердца при выполнении сердечно-легочной реанимации. Может использоваться в отделениях реанимации и интенсивной терапии, автомобилях скорой медицинской помощи и трансплантационных отделениях. В отличие от человека, который может качественно выполнять непрямой массаж сердца не более 2-3 минут, аппарат способен до 45 минут работать от аккумулятора. Комплекс разработан при поддержке Минпромторга России.