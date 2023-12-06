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Инклюзивный «Бал возможностей» Саратовской области объединил порядка 60 танцоров

Новости
Инклюзивный «Бал возможностей» Саратовской области объединил порядка 60 танцоров


В центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды» в преддверии Международного Дня инвалидов прошел инклюзивный «Бал возможностей».

Мероприятие одновременно проводилось в 14 регионах страны. В Саратовской области бал объединил порядка 60 танцоров.

Участники исполняли танцы разных стилей - волжский вальс, польку, шотландский контрданс и полонез. Также были представлены концертные номера и видеоматериалы о проведении инклюзивного бала в 2022 году.

«Уже второй год подряд в преддверии Международного дня инвалидов на площадке центра «Парус надежды» проводится «Бал возможностей». Это уникальное мероприятие, которое объединяет ребят с ограниченными возможностями и позволяет им проявить свои способности и таланты. С прошлого года оно входит в федеральный проект «Инклюзивные балы России» и проводится в ряде регионов России, в том числе и у нас в Саратовской области. Ребята в очередной раз показали всем нам свои таланты, силу духа, веру в свои силы и возможности. Отдельные слова благодарности организаторам мероприятия за поддержку такого социально значимого направления», - прокомментировал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

Все победители были награждены дипломами и призами.