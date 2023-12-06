6 декабря 2023 СРЕДА
Новости
16:00 | 06 декабря
В Энгельсской городской поликлинике №1 заканчивается ремонт кабинета компьютерного томографа
15:26 | 06 декабря
Евгений Миронов: "Москва саратовцев не ломает!"
15:00 | 06 декабря
Супруги из Саратовской области стали семьей года
14:41 | 06 декабря
Первый в стране «зеленый» проект по производству оксида цинка создается в Саратовской области
14:00 | 06 декабря
Продолжаются работы по ликвидации снега и наледи
13:00 | 06 декабря
Опыт сохранения и развития мордовской культуры вошел в сборник лучших муниципальных практик России
12:00 | 06 декабря
Саратовский проект «Водорослям Крышка» стал победителем Зеленой премии
11:23 | 06 декабря
Саратовца за выполнение боевых задач наградили орденом Мужества
11:00 | 06 декабря
Победители турнира «Золотая шайба» получат современные хоккейные площадки
10:00 | 06 декабря
Дополнительные 100 детских садов региональной программы завершают ремонтные работы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Ученые CГТУ создали спецтехнику для эффективной переработки лесных плантаций

Новости
Ученые CГТУ создали спецтехнику для эффективной переработки лесных плантаций


Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали спецтехнику для эффективной переработки плантаций энергетических лесов и перевозки полученной продукции из труднодоступных районов.

Разработанная техника не имеет аналогов в России. Новизна конструктивных решений подтверждена патентами России.

«Наша технология подразумевает полную механизацию работ и будет востребована в регионах, где имеется небольшая лесистость, достигающая всего 5-6% от площади. Для ее реализации были разработаны мобильная дисковая рубильная машина для измельчения конечной продукции лесных плантаций и трицикл-вездеход. Вездеход предназначен для применения при небольших объемах производства и малых объемах транспортировки из труднодоступных районов», – прокомментировал автор разработки, профессор кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» Института урбанистики, архитектуры и строительства Сергей Фокин.

Энергетические леса – это плантации быстрорастущих пород деревьев и кустарников, выращиваемых для энергетических нужд. Такое лесовыращивание предполагает посадку, выращивание, срезание и переработку культур, а также отправку конечного продукта в виде топливной щепы потребителю. Создание плантаций позволяет сохранить естественные леса и обеспечить производства сырьем для выработки отопления или электроэнергии.

Сейчас уборка продукции проводится с помощью мульчеров – они срезают и сразу перерабатывают древесину на щепу. При срезании древесного сырья измельчается также верхний слой почвы, что приводит к накоплению в конечном продукте мелких камней и фрагментов грунта. Ученые предложили разбить процесс на две операции – срезание роторными кусторезами и измельчение древесины в разработанной рубильной машине. Это позволит избежать попадания нежелательных минеральных включений, что сделает процесс эффективнее.

Для транспортировки щепы в традиционных методах используются прицепные тракторные тележки. Ученые СГТУ предложили использовать для этого малогабаритную высокопроходимую технику в виде трицикла-вездехода, поскольку участки для плантаций могут находиться в местах со сложным рельефом. Вездеход можно будет использовать во всей технологической цепочке плантационного лесовыращивания, начиная от доставки посадочного материала и заканчивая транспортировкой щепы потребителю.

В настоящее время подготовлены рекомендации по созданию энергетических плантации в условиях степной и лесостепной климатических зон. В перспективе — открытие в СГТУ научной специальности «Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины».

Пресс-служба СГТУ им. Гагарина Ю.А.