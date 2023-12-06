Ученые CГТУ создали спецтехнику для эффективной переработки лесных плантаций

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Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали спецтехнику для эффективной переработки плантаций энергетических лесов и перевозки полученной продукции из труднодоступных районов.Разработанная техника не имеет аналогов в России. Новизна конструктивных решений подтверждена патентами России.«Наша технология подразумевает полную механизацию работ и будет востребована в регионах, где имеется небольшая лесистость, достигающая всего 5-6% от площади. Для ее реализации были разработаны мобильная дисковая рубильная машина для измельчения конечной продукции лесных плантаций и трицикл-вездеход. Вездеход предназначен для применения при небольших объемах производства и малых объемах транспортировки из труднодоступных районов», – прокомментировал автор разработки, профессор кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» Института урбанистики, архитектуры и строительства Сергей Фокин.Энергетические леса – это плантации быстрорастущих пород деревьев и кустарников, выращиваемых для энергетических нужд. Такое лесовыращивание предполагает посадку, выращивание, срезание и переработку культур, а также отправку конечного продукта в виде топливной щепы потребителю. Создание плантаций позволяет сохранить естественные леса и обеспечить производства сырьем для выработки отопления или электроэнергии.Сейчас уборка продукции проводится с помощью мульчеров – они срезают и сразу перерабатывают древесину на щепу. При срезании древесного сырья измельчается также верхний слой почвы, что приводит к накоплению в конечном продукте мелких камней и фрагментов грунта. Ученые предложили разбить процесс на две операции – срезание роторными кусторезами и измельчение древесины в разработанной рубильной машине. Это позволит избежать попадания нежелательных минеральных включений, что сделает процесс эффективнее.Для транспортировки щепы в традиционных методах используются прицепные тракторные тележки. Ученые СГТУ предложили использовать для этого малогабаритную высокопроходимую технику в виде трицикла-вездехода, поскольку участки для плантаций могут находиться в местах со сложным рельефом. Вездеход можно будет использовать во всей технологической цепочке плантационного лесовыращивания, начиная от доставки посадочного материала и заканчивая транспортировкой щепы потребителю.В настоящее время подготовлены рекомендации по созданию энергетических плантации в условиях степной и лесостепной климатических зон. В перспективе — открытие в СГТУ научной специальности «Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины».Пресс-служба СГТУ им. Гагарина Ю.А.