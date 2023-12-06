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12 международных медалей завоевали воспитанники школы «РиФ» на Открытом Кубке Республики Беларусь «Мы вместе. Спорт»

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12 международных медалей завоевали воспитанники школы «РиФ» на Открытом Кубке Республики Беларусь «Мы вместе. Спорт»

В Могилёве завершился Открытый Кубок Республики Беларусь «Мы вместе. Спорт» среди глухих спортсменов. В соревнованиях приняли участие 157 пловцов из Республики Беларусь, а также спортсмены 13 субъектов Российской Федерации.

Саратовскую область на соревнованиях представляли 6 воспитанников детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».

По итогам соревнований рифовцы завоевали 12 международных медалей, в числе которых 2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых.

Победителями и призерами Открытого Кубка Республики Беларусь стали:

50 метров кроль
Мужчины: золото — Андрей Живаев
50 метров, вольный стиль
Юниоры: серебро — Милан Лахнов
Юниорки: серебро — Индира Пастахаева
50 метров, брасс
Юниоры: бронза — Артур Курносов
Юниорки: серебро — Индира Пастахаева
100 метров баттерфляй
Мужчины: серебро — Андрей Живаев
100 метров комплексным плаванием
Мужчины: бронза — Андрей Живаев
100 метров, вольный стиль
Юниоры: золото — Милан Лахнов
100 метров, брасс
Юниоры: бронза — Артур Курносов
200 метров, вольный стиль
Юниорки: серебро — Полина Шершова
200 метров, брасс
Мужчины: бронза — Федор Матюшин
Юниоры: бронза — Артур Курносов

Подготовила спортсменов заслуженный тренер России Галина Филиппова.