12 международных медалей завоевали воспитанники школы «РиФ» на Открытом Кубке Республики Беларусь «Мы вместе. Спорт»
В Могилёве завершился Открытый Кубок Республики Беларусь «Мы вместе. Спорт» среди глухих спортсменов. В соревнованиях приняли участие 157 пловцов из Республики Беларусь, а также спортсмены 13 субъектов Российской Федерации.
Саратовскую область на соревнованиях представляли 6 воспитанников детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».
По итогам соревнований рифовцы завоевали 12 международных медалей, в числе которых 2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых.
Победителями и призерами Открытого Кубка Республики Беларусь стали:
50 метров кроль
Мужчины: золото — Андрей Живаев
50 метров, вольный стиль
Юниоры: серебро — Милан Лахнов
Юниорки: серебро — Индира Пастахаева
50 метров, брасс
Юниоры: бронза — Артур Курносов
Юниорки: серебро — Индира Пастахаева
100 метров баттерфляй
Мужчины: серебро — Андрей Живаев
100 метров комплексным плаванием
Мужчины: бронза — Андрей Живаев
100 метров, вольный стиль
Юниоры: золото — Милан Лахнов
100 метров, брасс
Юниоры: бронза — Артур Курносов
200 метров, вольный стиль
Юниорки: серебро — Полина Шершова
200 метров, брасс
Мужчины: бронза — Федор Матюшин
Юниоры: бронза — Артур Курносов
Подготовила спортсменов заслуженный тренер России Галина Филиппова.