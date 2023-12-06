12 международных медалей завоевали воспитанники школы «РиФ» на Открытом Кубке Республики Беларусь «Мы вместе. Спорт»

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В Могилёве завершился Открытый Кубок Республики Беларусь «Мы вместе. Спорт» среди глухих спортсменов. В соревнованиях приняли участие 157 пловцов из Республики Беларусь, а также спортсмены 13 субъектов Российской Федерации.Саратовскую область на соревнованиях представляли 6 воспитанников детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».По итогам соревнований рифовцы завоевали 12 международных медалей, в числе которых 2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых.Победителями и призерами Открытого Кубка Республики Беларусь стали:50 метров крольМужчины: золото — Андрей Живаев50 метров, вольный стильЮниоры: серебро — Милан ЛахновЮниорки: серебро — Индира Пастахаева50 метров, брассЮниоры: бронза — Артур КурносовЮниорки: серебро — Индира Пастахаева100 метров баттерфляйМужчины: серебро — Андрей Живаев100 метров комплексным плаваниемМужчины: бронза — Андрей Живаев100 метров, вольный стильЮниоры: золото — Милан Лахнов100 метров, брассЮниоры: бронза — Артур Курносов200 метров, вольный стильЮниорки: серебро — Полина Шершова200 метров, брассМужчины: бронза — Федор МатюшинЮниоры: бронза — Артур КурносовПодготовила спортсменов заслуженный тренер России Галина Филиппова.