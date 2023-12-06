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Воспитанников центра «Кавказ» призвали игнорировать подозрительные сообщения в соцсетях и не поддаваться на провокации

Новости
Воспитанников центра «Кавказ» призвали игнорировать подозрительные сообщения в соцсетях и не поддаваться на провокации


В рамках проекта «Дружба народов - богатство России», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, с воспитанниками национально-культурного центра «Кавказ» проведена просветительско-профилактическая беседа, направленная на профилактику экстремизма.

«Мероприятие прошло в целях повышения правовой культуры, формирования у воспитанников отрицательного отношения к экстремизму и устойчивой жизненной позиции, не допускающей в поведении экстремистских настроений», - рассказала старший преподаватель Поволжского института управления имени П.А.Столыпина РАНХиГС Елена Гузова.

Во время беседы воспитанникам проекта были разъяснены такие понятия, как «экстремизм» и «терроризм», их причины, виды, формы проявления, последствия и виды юридической ответственности, которые предусмотрены за совершение правонарушений экстремистской направленности.

Также воспитанники проекта узнали о том, какие действия должен предпринимать гражданин в случае возникновения экстремистских и террористических угроз.

Организаторы беседы призвали ребят внимательнее относиться к кругу общения: игнорировать подозрительные сообщения в социальных сетях от незнакомых и малознакомых людей, не поддаваться на провокации.