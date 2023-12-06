6 декабря 2023 СРЕДА
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16:00 | 06 декабря
В Энгельсской городской поликлинике №1 заканчивается ремонт кабинета компьютерного томографа
15:26 | 06 декабря
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15:00 | 06 декабря
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14:41 | 06 декабря
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14:00 | 06 декабря
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Театр «Окна» представит область в финале «Театрального Приволжья»

Новости
Театр «Окна» представит область в финале «Театрального Приволжья»


Экспертное жюри подвело итоги регионального этапа V Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Жюри просмотрело 39 спектаклей - 28 детских постановок, и 11 молодежных.

- По итогам просмотра лидером стал театр «Окна» Детско-юношеского центра Фрунзенского района Саратова. Его спектакли вышли в окружной этап фестиваля. Это спектакль «Чемоданчик» в категории «Детские театральные коллективы» и «По краям» (к 130-летию В.Маяковского) в категории «Молодежные театральные коллективы», - рассказала министр культуры саратовской области Наталия Щелканова. - Именно они будут представлять Саратовскую область на главном театральном фестивале ПФО.