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К годовщине битвы за Москву жителей области приглашают на бесплатный 3D-тур по уникальной экспозиции музея Победы

Новости
К годовщине битвы за Москву жителей области приглашают на бесплатный 3D-тур по уникальной экспозиции музея Победы

5 декабря, в годовщину начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, музей Победы приглашает жителей Саратовской области на виртуальный 3D-тур по масштабной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». В течение месяца все желающие смогут присоединиться к онлайн-экскурсии бесплатно.

«Приглашаем жителей разных городов вспомнить подвиг героев, оборонявших столицу, и вместе отметить 82-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Москвой, когда сотни тысяч человек встали на защиту родного города и дали отпор армии фашистской Германии», – рассказали в музее Победы.

Панорамная экскурсия, созданная по технологии 360°, создает эффект присутствия и погружает в атмосферу военных лет. Высокое качество изображения позволит рассмотреть с разных ракурсов все объекты экспозиции.

Виртуальная экскурсия раскроет историю московской семьи в самое тревожное для столицы время. Зрители узнают, как жила военная Москва, какие приемы маскировки применялись, чтобы «спрятать» Кремль, что происходило в столичном метро, как велась противовоздушная оборона и многое другое. Онлайн-посетители «окажутся» на Красной площади и увидят, как проходил легендарный парад 7 ноября 1941 года. Гид музея Победы расскажет о подвиге добровольцев народного ополчения, подольских курсантов, простых москвичей, которые делали все возможное, чтобы город не сдался врагу.

Бесплатный доступ к 3D-туру будет действителен с 5 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно. Чтобы присоединиться к виртуальной программе, необходимо перейти на сайт музея Победы по ссылке https://virtual.victorymuseum.ru/moscow/ и активировать код «Moskva».