Предпринимаются меры по стабилизации цен на яйца

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В прошедшую субботу птицефабрики региона привезли на Театральную площадь 74 000 штук яиц и продавали их по социальным ценам – 78 руб/десяток яйцо С1 и 81 руб/десяток яйцо СО, – сообщает региональный минсельхоз.В ведомстве отметили, что министерством сельского хозяйства области достигнуто соглашение с региональными производителями яиц о их реализации на ярмарке выходного дня по социальным ценам. С этой целью на ярмарке созданы бесплатные места для сельхозтоваропроизводителей. Торговля осуществлялась с четырех торговых точек и завершилась за час до закрытия ярмарки.В региональном минсельхозе подчеркивают, что жителям области не стоит опасаться недостатка куриных яиц: на территории области действует 10 птицефабрик яичного направления, которыми за 10 месяцев т.г. произведено 473,4 млн. штук яиц (105% к уровню 2022 года), а всеми категориями хозяйств в регионе за данный период произведено 844,2 млн штук яиц (101,9% к уровню прошлого года). Cамообеспеченность региона по яйцу практически ежегодно прирастает, в настоящее время составляет 156% и за последние 5 лет не снижалась.Что касается ценовой политики в отношении реализации куриных яиц в розничных и сетевых магазинах, в ведомстве отмечают, что предпринимаются меры по стабилизации цен, в том числе и на федеральном уровне.В регионе с целью увеличения производства продукции птицеводства реализуется ряд инвестиционных проектов (рассчитанных на реализацию в 2023-2025 г.г.) по строительству, реконструкции и модернизации объектов: 4 птицефабрики входящие в группу компаний УК «Саратов – Птица» (ООО «Покровская ПТФ», АО «Симоновская ПТФ», ООО «Балашовская ПТФ», АО «Лысогорская ПТФ») и ООО «Ломанн Лэйерс Рус» Балаковского района. В результате реализации инвестпроектов при выходе на проектную мощность численность птицы увеличится на 590 тыс. голов, дополнительно будет произведено 167 млн штук яиц.С учетом приближающихся новогодних праздников ведутся переговоры с производителями куриных яиц об увеличении торговых точек на ярмарке выходного дня на Театральной площади. Министерство сельского хозяйства области обращает внимание жителей региона на то, что куриные яйца имеют достаточно короткий срок хранения, и запасать их впрок не рекомендуется.