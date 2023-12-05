Саратов признан одним из лучших городов туристической сувенирной продукции

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Палата ремесел Саратовской области представила регион на общенациональном этапе IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Твери.Впервые за историю участия в этом творческом состязании Палата ремесел получила гран-при Попечительского совета Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» для Саратова. Всего таких городов было названо пять. Все они стали финалистами конкурса «Russian Travel Awards», финал которого состоится в марте 2024 года в Санкт-Петербурге.Палата ремесел области работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.«За пять лет участия нашей организации во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» десятки мастеров из Саратова и городов нашей области получили признание своего труда на федеральном уровне. В этом году Саратов был удостоен гран-при как лучший город туристической сувенирной продукции», - прокомментировал директор региональной Палаты ремесел Сергей Леонов.По итогам голосования экспертного жюри саратовские мастера заняли 6 призовых мест – два первых, два вторых и два третьих. Также третье место было присвоено интернет-магазину Палаты ремесел «Лавка подарков» в номинации «Комплексный магазин туристической сувенирной продукции».В конкурсе принимали участие авторы и производители туристических сувениров, мастера народных художественных промыслов, музеи и магазины сувенирной продукции из 60 регионов страны.