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Саратов признан одним из лучших городов туристической сувенирной продукции

Новости
Саратов признан одним из лучших городов туристической сувенирной продукции


Палата ремесел Саратовской области представила регион на общенациональном этапе IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в Твери.

Впервые за историю участия в этом творческом состязании Палата ремесел получила гран-при Попечительского совета Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» для Саратова. Всего таких городов было названо пять. Все они стали финалистами конкурса «Russian Travel Awards», финал которого состоится в марте 2024 года в Санкт-Петербурге.

Палата ремесел области работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«За пять лет участия нашей организации во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» десятки мастеров из Саратова и городов нашей области получили признание своего труда на федеральном уровне. В этом году Саратов был удостоен гран-при как лучший город туристической сувенирной продукции», - прокомментировал директор региональной Палаты ремесел Сергей Леонов.

По итогам голосования экспертного жюри саратовские мастера заняли 6 призовых мест – два первых, два вторых и два третьих. Также третье место было присвоено интернет-магазину Палаты ремесел «Лавка подарков» в номинации «Комплексный магазин туристической сувенирной продукции».

В конкурсе принимали участие авторы и производители туристических сувениров, мастера народных художественных промыслов, музеи и магазины сувенирной продукции из 60 регионов страны.