В региональном минтруде запущен крупнейший в Правительстве Центр обработки данных

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Сегодня на площадке министерства труда и социальной защиты состоялась рабочая встреча, приуроченная к запуску крупнейшего в исполнительных органах области Центра обработки данных. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров, министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов, министр цифрового развития Владимир Старков, депутат Саратовской областной думы, председатель Комитета по информационной политике Роман Чуйченко, руководители и специалисты учреждений регионального минтруда.Центр был создан для обеспечения качественной и бесперебойной работы информационной системы «Электронный социальный регистр населения», которая обеспечивает назначение мер социальной поддержки.«В настоящее время министерство завершило модернизацию как технического оснащения, так и программного комплекса единой информационной системы, в которой с сегодняшнего дня работают все учреждения социальной поддержки населения. Это позволит сократить сроки принятия решений по заявлениям, также появилась возможность оперативного получения услуг в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Кроме того, повысится эффективность работы сотрудников учреждений», – отметил Сергей Егоров.По словам Дениса Давыдова, информационная система «Электронный социальный регистр населения» действует в Саратовской области уже порядка 15 лет. «За это время существенно менялись виды и способы получения социальной помощи, внедрялись новые механизмы работы с получателями услуг. Сегодня создание единой областной базы данных - это необходимый и своевременный шаг к переориентации всей социальной сферы, внедрению клиентоцентричного подхода в нашей работе», - обратил внимание министр.На совещании также было озвучено, что ввод в эксплуатацию централизованной базы ЭСРН позволит успешно внедрить и ряд новых проектов, в том числе предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые будут реализовываться с 1 января 2024 года учреждениями социальной поддержки населения.