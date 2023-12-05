5 декабря 2023 ВТОРНИК
Новости
12:00 | 05 декабря
К годовщине битвы за Москву жителей области приглашают на бесплатный 3D-тур по уникальной экспозиции музея Победы
11:00 | 05 декабря
Предпринимаются меры по стабилизации цен на яйца
10:00 | 05 декабря
Саратов признан одним из лучших городов туристической сувенирной продукции
09:00 | 05 декабря
В региональном минтруде запущен крупнейший в Правительстве Центр обработки данных
18:00 | 04 декабря
Международная выставка-форум «Россия» соберет самых креативных наставников в стране
17:00 | 04 декабря
Балаковская АЭС готова к работе в условиях низких температур
16:00 | 04 декабря
На развитие сельских территорий региона в следующем году будет выделено 1,2 миллиарда рублей
15:00 | 04 декабря
Саратовские студенты вошли в пятерку сильнейших на Кубке ПФО по хоккею среди любительских команд
14:00 | 04 декабря
Калининский техникум агробизнеса отметил 90-летний юбилей
13:00 | 04 декабря
Медики со всей России обсудили в СГУ новые технологии в диагностике и лечении болезней
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В региональном минтруде запущен крупнейший в Правительстве Центр обработки данных

Новости
В региональном минтруде запущен крупнейший в Правительстве Центр обработки данных


Сегодня на площадке министерства труда и социальной защиты состоялась рабочая встреча, приуроченная к запуску крупнейшего в исполнительных органах области Центра обработки данных. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров, министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов, министр цифрового развития Владимир Старков, депутат Саратовской областной думы, председатель Комитета по информационной политике Роман Чуйченко, руководители и специалисты учреждений регионального минтруда.

Центр был создан для обеспечения качественной и бесперебойной работы информационной системы «Электронный социальный регистр населения», которая обеспечивает назначение мер социальной поддержки.

«В настоящее время министерство завершило модернизацию как технического оснащения, так и программного комплекса единой информационной системы, в которой с сегодняшнего дня работают все учреждения социальной поддержки населения. Это позволит сократить сроки принятия решений по заявлениям, также появилась возможность оперативного получения услуг в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Кроме того, повысится эффективность работы сотрудников учреждений», – отметил Сергей Егоров.

По словам Дениса Давыдова, информационная система «Электронный социальный регистр населения» действует в Саратовской области уже порядка 15 лет. «За это время существенно менялись виды и способы получения социальной помощи, внедрялись новые механизмы работы с получателями услуг. Сегодня создание единой областной базы данных - это необходимый и своевременный шаг к переориентации всей социальной сферы, внедрению клиентоцентричного подхода в нашей работе», - обратил внимание министр.

На совещании также было озвучено, что ввод в эксплуатацию централизованной базы ЭСРН позволит успешно внедрить и ряд новых проектов, в том числе предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые будут реализовываться с 1 января 2024 года учреждениями социальной поддержки населения.