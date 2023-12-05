Международная выставка-форум «Россия» соберет самых креативных наставников в стране

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6 декабря в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ откроется Первый Всероссийский съезд Школ креативных индустрий. В нем примут участие и преподаватели единственной в регионе Школы креативных индустрий, которая создана на базе филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Балаково.В ходе съезда Школы креативных индустрий со всей страны представят ключевые результаты своей работы, обменяются опытом, примут участие в экспертной дискуссии, где наметят направления дальнейшего развития.Для руководителей и преподавателей будут организованны лекции и практикумы по направлениям креативных индустрий, созданию и продвижению креативного продукта.Руководитель Школы креативных индустрий в городе Балаково Екатерина Файзи со своими коллегами из других регионов примет участие в практической работе в формате мини-стратегических сессий по формированию стратегий развития и проектных моделей школ креативных индустрий.«Для нас очень важно получать новые знания и опыт. Наши Школы креативных индустрий должны всегда идти в ногу со временем и даже быть самыми активными, ведь мы вместе со своими учениками пытаемся создавать будущее. Наша школа, как и все остальные, была открыта благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Культура» и является современным образовательным пространством, в котором подростки раскрывают свои таланты в новых сферах на стыке искусства и цифровых технологий. Несмотря на то, что мы работаем только второй год, мы смогли сделать множество масштабных проектов: мультфильм, ставший победителем международного фестиваля детского и юношеского кино «Киновертикаль», логотипы для проектов – победителей конкурсов Президентских грантов и грантов Росмолодёжи, музыкальный видеоклип ко Дню Победы, объединивший весь город. И это далеко не все наши яркие проекты. Накопленный опыт позволил нам провести в этом году медиа-форум для школьников «Контент». Нам есть, чем поделиться с коллегами, и есть большое желание перенять опыт у других», – рассказала руководитель Школы креативных индустрий Екатерина Файзи.