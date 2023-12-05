5 декабря 2023 ВТОРНИК
Новости
12:00 | 05 декабря
К годовщине битвы за Москву жителей области приглашают на бесплатный 3D-тур по уникальной экспозиции музея Победы
11:00 | 05 декабря
Предпринимаются меры по стабилизации цен на яйца
10:00 | 05 декабря
Саратов признан одним из лучших городов туристической сувенирной продукции
09:00 | 05 декабря
В региональном минтруде запущен крупнейший в Правительстве Центр обработки данных
18:00 | 04 декабря
Международная выставка-форум «Россия» соберет самых креативных наставников в стране
17:00 | 04 декабря
Балаковская АЭС готова к работе в условиях низких температур
16:00 | 04 декабря
На развитие сельских территорий региона в следующем году будет выделено 1,2 миллиарда рублей
15:00 | 04 декабря
Саратовские студенты вошли в пятерку сильнейших на Кубке ПФО по хоккею среди любительских команд
14:00 | 04 декабря
Калининский техникум агробизнеса отметил 90-летний юбилей
13:00 | 04 декабря
Медики со всей России обсудили в СГУ новые технологии в диагностике и лечении болезней
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Международная выставка-форум «Россия» соберет самых креативных наставников в стране

Новости
Международная выставка-форум «Россия» соберет самых креативных наставников в стране

6 декабря в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ откроется Первый Всероссийский съезд Школ креативных индустрий. В нем примут участие и преподаватели единственной в регионе Школы креативных индустрий, которая создана на базе филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Балаково.

В ходе съезда Школы креативных индустрий со всей страны представят ключевые результаты своей работы, обменяются опытом, примут участие в экспертной дискуссии, где наметят направления дальнейшего развития.

Для руководителей и преподавателей будут организованны лекции и практикумы по направлениям креативных индустрий, созданию и продвижению креативного продукта.

Руководитель Школы креативных индустрий в городе Балаково Екатерина Файзи со своими коллегами из других регионов примет участие в практической работе в формате мини-стратегических сессий по формированию стратегий развития и проектных моделей школ креативных индустрий.

«Для нас очень важно получать новые знания и опыт. Наши Школы креативных индустрий должны всегда идти в ногу со временем и даже быть самыми активными, ведь мы вместе со своими учениками пытаемся создавать будущее. Наша школа, как и все остальные, была открыта благодаря национальному проекту Президента России Владимира Путина «Культура» и является современным образовательным пространством, в котором подростки раскрывают свои таланты в новых сферах на стыке искусства и цифровых технологий. Несмотря на то, что мы работаем только второй год, мы смогли сделать множество масштабных проектов: мультфильм, ставший победителем международного фестиваля детского и юношеского кино «Киновертикаль», логотипы для проектов – победителей конкурсов Президентских грантов и грантов Росмолодёжи, музыкальный видеоклип ко Дню Победы, объединивший весь город. И это далеко не все наши яркие проекты. Накопленный опыт позволил нам провести в этом году медиа-форум для школьников «Контент». Нам есть, чем поделиться с коллегами, и есть большое желание перенять опыт у других», – рассказала руководитель Школы креативных индустрий Екатерина Файзи.