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Балаковская АЭС готова к работе в условиях низких температур

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Балаковская АЭС готова к работе в условиях низких температур


Балаковская атомная станция завершила подготовку к надежной и бесперебойной эксплуатации в условиях низких температур.

Качество принятых мер и подготовительных мероприятий оценила комиссия в составе руководителей и представителей подразделений предприятия.

Эксперты проверили готовность зданий и сооружений, оборудования и систем атомной станции к работе в осенне-зимний период. Провели техническую оценку тепловых сетей, теплофикационных и котельных установок, а также генерирующего, гидротехнического и электротехнического оборудования, систем аварийного электроснабжения и резервных дизель-генераторных электростанций. Также они совершили производственные обходы, в ходе которых посетили рабочие места, изучили техническую документацию и провели собеседования с персоналом.

Состоялась противоаварийная тренировка с отработкой действий персонала в нештатных ситуациях в условиях низких температур.

По результатам работы проверка подтвердила готовность Балаковской АЭС к надежной работе в период несения максимальных нагрузок, а также к выполнению заданий по бесперебойному отпуску электроэнергии в осенне-зимний период.

Комиссии подготовила и передала в Концерн «Росэнергоатом» акт с рекомендацией о выдаче паспорта готовности Балаковской АЭС к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг. Паспорт о готовности подписан 27 ноября 2023 г. генеральным директором Концерна «Росэнергоатом» Александром Шутиковым.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Балаковской АЭС. На энергоблоке №4 продолжаются плановые ремонтные работы.