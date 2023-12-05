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На развитие сельских территорий региона в следующем году будет выделено 1,2 миллиарда рублей

Новости
На развитие сельских территорий региона в следующем году будет выделено 1,2 миллиарда рублей

Состоялось торжественное мероприятие для саратовских аграриев, где были подведены итоги работы за год. Губернатор Роман Бусаргин поблагодарил тружеников отрасли за лучшие показатели в ПФО по сбору урожая. В этом году на полях региона собрано почти 6 млн. тонн зерна, порядка 2 млн. тонн подсолнечника. Лидерами уборочной стали аграрии Балашовского, Калининского, Турковского и Романовского районов. Глава региона вручил государственные и региональные награды работникам АПК Саратовской области.

«Опыт и передовые технологии позволяют вам в условиях засушливого климата выпускать товары высокого качества, обеспечивать наших жителей продовольствием, поставлять свою продукцию в другие регионы, на экспорт, тем самым укреплять экономику области», отметил Роман Бусаргин.

Глава региона дополнил, что с каждым годом растут площади орошаемых земель - за 2 года введено почти 20 тыс. гектаров. Также решается задача по вводу неиспользованной пашни для увеличения посевных площадей - за 2 года введено в оборот почти 80 тысяч гектаров. На местных агропромышленных комплексах используются семена саратовской селекции: сорта озимой и яровой пшеницы, ржи, ячменя, нута, проса, сорго, подсолнечника. Все это позволяет повышать объемы выращиваемой продукции на территории региона.

Отдельно губернатор выразил благодарность руководителям АПК за сохранение коллективов и повышение заработной платы сотрудникам: «Сегодня средний размер заработной платы составляет 45 тыс. рублей, это 3 место в ПФО. Напомню, несколько лет назад область была на последнем месте».

Также Роман Бусаргин отметил успехи районов, которые участвуют в программе комплексного развития сельских территорий. Благодаря помощи председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в 2024 объем федерального финансирования будет увеличен до 1,2 млрд. рублей. В 2023 году федеральная поддержка составила 450 млн. рублей.