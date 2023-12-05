Саратовские студенты вошли в пятерку сильнейших на Кубке ПФО по хоккею среди любительских команд

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В Казани завершился V юбилейный Кубок Приволжского федерального округа среди студенческих любительских хоккейных команд.За звание сильнейшей боролись 14 команд всех регионов округа, сформированные из студентов 1998-2006 годов рождения. В состав региональной команды вошли студенты саратовских вузов (СГТУ им. Гагарина Ю.А., СГЮА, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Вавиловского университета, Энгельского технологического института - филиала СГТУ им. Гагарина Ю.А), а также студенты средне-профессиональных образовательных учреждений (Финансово-технологического колледжа Вавиловского университета и Саратовского областного училища олимпийского резерва).По итогам финальных игр саратовцы заняли 5 место в турнирной таблице соревнований.Первое место и Кубок ПФО завоевала команда Республики Татарстан, обыграв сборную из Чувашской Республики со счетом 7:1. Третье место у команды Удмуртской Республики, четвертое – у Республики Башкортостан.В торжественной церемонии награждения победителей принял участие помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин, который поздравил участников соревнований от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова с завершением V окружного турнира.Победители были награждены кубками, медалями и дипломами, а лучшие игроки отмечены специальными призами. Все участники получили памятные подарки и сувенирную продукцию.Соревнования на Кубок среди студенческих любительских хоккейных команд проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, при содействии министерства спорта Республики Татарстан и Федерации хоккея Республики Татарстан. Участие саратовских спортсменов в турнире позволяет достичь цели, поставленной федеральным проектом "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" по увеличению числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.