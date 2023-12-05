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Калининский техникум агробизнеса отметил 90-летний юбилей

Новости
Калининский техникум агробизнеса отметил 90-летний юбилей


В праздничном мероприятии, посвященном юбилею образовательного учреждения, принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства области Дмитрий Уполовников.

Сейчас педагогический коллектив техникума под руководством директора Сильный преподавательский состав под руководством директора Сергея Потупалова готовит кадры для различных отраслей: сельского хозяйства, сферы общественного питания и сферы услуг.

Преподавателей и студентов поздравляли представители органов власти, профессиональных образовательных учреждений, руководители ведущих предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств муниципалитета.

В торжественной обстановке были вручены награды различных уровней за многолетний добросовестный труд и большой вклад в обучение и воспитание молодёжи.