Медики со всей России обсудили в СГУ новые технологии в диагностике и лечении болезней

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На факультете фундаментальной медицины и медицинских технологий Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского состоялась вторая международная конференция молодых учёных «Фундаментальная и прикладная медицина “BioMeeting”».Сопредседатель «BioMeeting», декан факультета ФМиМТ Сергей Киреев поблагодарил преподавателей и студентов за помощь в организации конференции.«Особенно ценно то, что конференция проводится очно. У слушателей есть возможность лично задать вопрос докладчику и принять участие в дискуссии. Многие специалисты откликнулись на наше приглашение и выступят на пленарном и секционных заседаниях. Интерес к фундаментальной и прикладной медицине обуславливается современными реалиями. Усилия экспертов в разных областях, в том числе медицине, направлены на поддержание этого интереса доказательными исследованиями, развитием новых подходов к решению медицинских задач», – отметил Сергей Иванович.На пленарном заседании выступили учёные Саратовского университета и коллеги из других вузов.Доклад Сергея Киреева был посвящён использованию искусственного интеллекта в диагностике и планировании операций по исправлению деформаций стопы и в программах поддержки принятия врачебных решений. Сергей Иванович рассказал о разработанных учёными СГУ программах для анализа и оценки плантографических критериев состояния стопы «ПЛАНТАВИЗОР» и «ПОДОВИЗИР». С помощью нейронных сетей, генетических алгоритмов и компьютерного зрения эти программы автоматически распознают и обрабатывают изображения, что способствует более точной диагностике.Кроме того, на конференции представили доклады на темы по диагностике геодинамики артериальных сосудов, исследованию ночного сна, проблемам лабораторных исследований в травматологии и ортопедии, оценке значимости некоторых биохимических показателей в качестве биомаркеров летального исхода при COVID-19 и другие.Конференция продолжилась выступлениями молодых учёных в секциях «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика. Медицинская биомеханика» и «Медицинская биохимия».По итогам конференции планируется издание сборника научных статей.