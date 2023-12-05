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В центре «Кавказ» проведена беседа по профилактике экстремизма

Новости
В центре «Кавказ» проведена беседа по профилактике экстремизма

В рамках проекта «Дружба народов - богатство России», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, координатором-медиатором проектов национально-культурного центра «Кавказ», старшим преподавателем Поволжского института управления имени П.А.Столыпина Еленой Гузовой для участников проекта проведена просветительско-профилактическая беседа, направленная на профилактику экстремизма.

«Мероприятие проведено в целях повышения правовой культуры, формирования у воспитанников национально-культурного центра «Кавказ» отрицательного отношения к экстремизму и устойчивой жизненной позиции, не допускающей в поведении экстремистских настроений», - рассказала Елена Гузова.

Во время беседы воспитанникам проекта были разъяснены такие понятия, как «экстремизм» и «терроризм», их причины, виды, формы проявления, последствия и виды юридической ответственности, которые предусмотрены за совершение правонарушений экстремистской направленности.

Также воспитанники проекта узнали о том, какие действия должен предпринимать гражданин в случае возникновения экстремистских и террористических угроз.

Организаторы беседы призвали ребят внимательнее относиться к кругу общения: игнорировать подозрительные сообщения в социальных сетях от незнакомых и малознакомых людей, не поддаваться на провокации.

Ребята принимали активное участие в беседе, задавали интересующие вопросы.