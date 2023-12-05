В Вольске организована площадка «Вспомним всех поименно! Нет безымянных героев»»

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В рамках Форума «Вместе с Россией, вместе с Президентом» в Вольске обсудили вопросы развития инфраструктуры для поисковой деятельностиВ Вольске проведена площадка «Вспомним всех поименно! Нет безымянных героев». Мероприятие организовано областным Советом ветеранов при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области в рамках областного Форума «Вместе с Россией, вместе с Президентом».В мероприятии приняли участие члены Совета ветеранов, представители органов власти, поисковых отрядов и патриотических организаций, сотрудники музеев образовательных организаций.Участники площадки посетили филиал Военной академии материально-технического обеспечения, гимназию имени Героя Советского Союза В.В.Талалихина, возложили цветы к мемориалам «Вечный огонь» и «Героям Советского Союза».Участников мероприятия поприветствовал первый заместитель председателя областного Совета ветеранов Евгений Усков.«С целью изучения истории боевых действий в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов необходимо продолжить проведение поисковых работ в местах ожесточенных боев, продолжить работу по опознанию останков тел погибших и внесению их в объединенную базу данных. Хотелось бы иметь более тесный контакт с поисковыми отрядами, ветеранскими организациями. Все мы идем к юбилейной дате – 80-летию Великой Победы», - отметил Евгений Усков.Депутат Саратовской городской Думы, руководитель Саратовского регионального штаба движения «Бессмертный полк России», руководитель гумконвоев в зону СВО Андрей Малышев рассказал о деятельности движения, связанной с изучением истории Великой Отечественной истории и патриотическим воспитанием. Также общественник вручил районной администрации знамя движения «Бессмертный полк России» и передал в библиотеку гимназии книгу о подвигах Героя Советского Союза Андрея Михайловича Бабушкина.Руководитель «Союза поисковых отрядов «Искатель» Галина Гарибян рассказала об опыте организации по проведению поисковой работы.Далее участники мероприятия обсудили вопросы увековечивания героев и сохранения мемориалов, памятников и мест захоронения; развития инфраструктуры для поисковой деятельности; совместной работы с научными и образовательными учреждениями; а также планы по организации научных конференций и семинаров.