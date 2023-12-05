5 декабря 2023 ВТОРНИК
Новости
12:00 | 05 декабря
К годовщине битвы за Москву жителей области приглашают на бесплатный 3D-тур по уникальной экспозиции музея Победы
11:00 | 05 декабря
Предпринимаются меры по стабилизации цен на яйца
10:00 | 05 декабря
Саратов признан одним из лучших городов туристической сувенирной продукции
09:00 | 05 декабря
В региональном минтруде запущен крупнейший в Правительстве Центр обработки данных
18:00 | 04 декабря
Международная выставка-форум «Россия» соберет самых креативных наставников в стране
17:00 | 04 декабря
Балаковская АЭС готова к работе в условиях низких температур
16:00 | 04 декабря
На развитие сельских территорий региона в следующем году будет выделено 1,2 миллиарда рублей
15:00 | 04 декабря
Саратовские студенты вошли в пятерку сильнейших на Кубке ПФО по хоккею среди любительских команд
14:00 | 04 декабря
Калининский техникум агробизнеса отметил 90-летний юбилей
13:00 | 04 декабря
Медики со всей России обсудили в СГУ новые технологии в диагностике и лечении болезней
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Губернатор почтил память погибших бойцов в День неизвестного Солдата

Новости
Губернатор почтил память погибших бойцов в День неизвестного Солдата


На Воскресенском кладбище прошло памятное мероприятие, посвященное Дню неизвестного Солдата. Губернатор Роман Бусаргин возложил цветы к монументу Воину-освободителю. Минутой молчания почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. В братской могиле на Воскресенском кладбище захоронены останки более 8 тысяч солдат и офицеров, принявших участие в Великой Отечественной войне.

День неизвестного Солдата отмечен в календаре памятных дат России 3 декабря. Именно в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Сейчас там находится Пост №1 Почетного караула.