Губернатор почтил память погибших бойцов в День неизвестного Солдата

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На Воскресенском кладбище прошло памятное мероприятие, посвященное Дню неизвестного Солдата. Губернатор Роман Бусаргин возложил цветы к монументу Воину-освободителю. Минутой молчания почтили память российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. В братской могиле на Воскресенском кладбище захоронены останки более 8 тысяч солдат и офицеров, принявших участие в Великой Отечественной войне.День неизвестного Солдата отмечен в календаре памятных дат России 3 декабря. Именно в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. Сейчас там находится Пост №1 Почетного караула.