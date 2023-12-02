Саратовцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе молодых управленцев «Лидеры села»

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В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, являющиеся управленцами в сферах муниципального управления, общественной и политической деятельности, сельского хозяйства и других отраслей производства, образования, здравоохранения, туризма, культуры и спорта и др.Цель Конкурса – выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе для вовлечения в деятельность по развитию сельских территорий.Напомним, в этом году в число победителей Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села» вошли два представителя Саратовской области: Родион Ванцев из Хвалынского района и Александр Смирнов из Красноармейского МР.