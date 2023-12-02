Саратовскую область посетит делегация из Китайской Народной Республики

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Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», инициированных Президентом России Владимиром Путиным.В составе делегации руководители предприятий сельского хозяйства, импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, заготовки руды, оптовой продажи зерна и масла, мясной продукции.В их сферу интересов входят закупка удобрений, муки, масла, кондитерских изделий, зерновых культур, а также сельскохозяйственное машиностроение и технологии.В программе мероприятия запланированы переговоры саратовских и китайских предпринимателей, также состоятся выезды потенциальных бизнес-партнеров из КНР на производственные площадки региональных предприятий.