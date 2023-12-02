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В Саратовской области работает бизнес-де­легация из Киргизии

Новости
В Саратовской области работает бизнес-де­легация из Киргизии


В Саратове в рамках реверсной бизнес-миссии находится делегация из Киргизской Республики с​ целью проведения переговоров с региональными предприятиями и заключения экспортных контрактов.

Мероприятие организовано Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области​ в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

В состав делегации вошли представители компаний из разных сфер - сельскохозяйственная деятельность, дистрибуция товаров народного потребления, строительство резервуаров и ирригационных сооружений.

«В Киргизии очень востребована наша пищевая продукция, продукция агропромышленного комплекса, химической промышленности. Здесь находятся те компании, которые активно работают и закупают продукцию для производителей крупных торговых сетей Киргизии, которым необходимы зерновые, строительные материалы», - отметил советник министра экономического развития Саратовской области Юрий Аршинов.

Состоялись переговоры между киргизскими и саратовскими предпринимателями, также члены делегации посетили две крупные производственные площадки Саратовской области.

«В Кыргызстане очень большое доверие к продуктам из России. Это бытовая химия, кондитерские изделия, консервация – мясная, овощная и другие. Нас эти товары тоже интересуют, потому что они востребованы, соответствуют всем качествам, нормам и давно полюбились гражданам Кыргызстана. Мы заинтересованы импортировать продукцию из Саратовской области», - отметил глава делегации Киргизии Махмут Сусузов.