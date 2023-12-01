В Саратове состоялся круглый стол, посвященный развитию НКО

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В Саратовской государственной юридической академии состоялся круглый стол «Деятельность некоммерческих организаций: региональный опыт и стратегии развития», организованный совместно с министерством внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.В мероприятии приняли участие представители Правительства области, управления Минюста России по Саратовской области, представители научного сообщества, руководители некоммерческих организаций области.Участников мероприятия поприветствовал начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединениями и некоммерческими организациями министерства внутренней политики и общественных отношений области Олег Ткачев, отметив, что сегодня некоммерческий сектор становится мощным ресурсом для качественного улучшения жизни людей. Некоммерческие организации отстаивают права и интересы уязвимых групп населения, оказывают социальные услуги, продвигают в обществе ценности солидарности и взаимопомощи, - отметил представитель министерства.Замначальника регионального управления Минюста России Ирина Нечаева рассказала о работе Минюста по совершенствованию законодательства о некоммерческих организациях, в частности по унификации форм ежегодной отчетности посредством разработки новой цифровой платформы и сервиса госуслуг. Также были освящены вопросы использования некоммерческими организациями типовых уставов, предоставления документов для государственной регистрации в электронном виде, предстоящей отчетности некоммерческих организаций за 2023 год.Мероприятие продолжилось открытой дискуссией, в которой приняли участие представители органов государственной власти и некоммерческих организаций региона, а также ученые СГЮА.«Для меня как для руководителя некоммерческой организации мероприятие было очень полезным. Обсудили с представителями органов власти и с учеными проблемные вопросы, связанные с современным состоянием и перспективами развития НКО. Хотела бы поблагодарить министерство внутренней политики и общественных отношений области и юридическую академию за организацию мероприятия», - сообщила член Общественной палаты Саратовской области, руководитель Фонда социальной поддержки граждан «Забытые живые» Надежда Калякина.