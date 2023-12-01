В Саратове создали изразцовую летопись

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В коворкинг-центре «Место силы волонтера» состоялась презентация проекта «Изразцовая летопись Саратова». Проект является победителем областного конкурса социальных проектов НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области. Партнерами проекта выступили АНО «Прогрессор», добровольческое движение «Серебряные волонтеры Саратовской области».В рамках проекта изучены керамические изразцы на фасадах строений культурного наследия Саратова. Наиболее яркие детали воплощены в миниатюрные реплики керамических изразцов при поддержке опытных художников. Для участников проекта проведены мастер-классы по лепке, декорированию керамики. Кроме этого, разработан туристический маршрут для школьников по изразцовым достопримечательностям города с включением практических занятий на мастер-классах по лепке фрагментов зданий из керамики; проведены автобусные экскурсии.В мероприятии приняли участие начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединениями и некоммерческими организациями министерства внутренней политики и общественных отношений области Олег Ткачев, председатель комитета по культуре города Саратова Александр Соколов, директор Областного центра экологии, краеведения и туризма Ольга Жулидова.Кроме этого мероприятие посетили директор АНО «Прогрессор» Александр Селиванов, художник Вадим Руфанов, проектный эксперт Роман Шамуратов.Презентовала проект директор «Академии ремесел», руководитель проекта Татьяна Полонская.«Одна из главных задач проекта – это воспитание любви к родному городу через созидание. Керамическое мастерство в Саратове объединило представителей разных поколений. История города – наша общая гордость, знать которую необходимо всем, дабы не потерять и сохранить великие ценности культуры и искусства», - отметила Татьяна Полонская.В завершение мероприятия волонтерам проекта вручены грамоты, а также изразцовые фрагменты, оформленные в эксклюзивные открытки, разработанные художником Вадимом Руфановым.Коворкинг-центр «Место силы волонтера», на площадке которого прошло мероприятие, является проектом АНО «Прогрессор» (руководитель - Александр Селиванов), который победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Проведенное мероприятие является хорошим примером сотрудничества общественных организаций.