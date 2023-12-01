В Саратове создали изразцовую летопись
В коворкинг-центре «Место силы волонтера» состоялась презентация проекта «Изразцовая летопись Саратова». Проект является победителем областного конкурса социальных проектов НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области. Партнерами проекта выступили АНО «Прогрессор», добровольческое движение «Серебряные волонтеры Саратовской области».
В рамках проекта изучены керамические изразцы на фасадах строений культурного наследия Саратова. Наиболее яркие детали воплощены в миниатюрные реплики керамических изразцов при поддержке опытных художников. Для участников проекта проведены мастер-классы по лепке, декорированию керамики. Кроме этого, разработан туристический маршрут для школьников по изразцовым достопримечательностям города с включением практических занятий на мастер-классах по лепке фрагментов зданий из керамики; проведены автобусные экскурсии.
В мероприятии приняли участие начальник отдела по работе с ветеранскими, военно-патриотическими объединениями и некоммерческими организациями министерства внутренней политики и общественных отношений области Олег Ткачев, председатель комитета по культуре города Саратова Александр Соколов, директор Областного центра экологии, краеведения и туризма Ольга Жулидова.
Кроме этого мероприятие посетили директор АНО «Прогрессор» Александр Селиванов, художник Вадим Руфанов, проектный эксперт Роман Шамуратов.
Презентовала проект директор «Академии ремесел», руководитель проекта Татьяна Полонская.
«Одна из главных задач проекта – это воспитание любви к родному городу через созидание. Керамическое мастерство в Саратове объединило представителей разных поколений. История города – наша общая гордость, знать которую необходимо всем, дабы не потерять и сохранить великие ценности культуры и искусства», - отметила Татьяна Полонская.
В завершение мероприятия волонтерам проекта вручены грамоты, а также изразцовые фрагменты, оформленные в эксклюзивные открытки, разработанные художником Вадимом Руфановым.
Коворкинг-центр «Место силы волонтера», на площадке которого прошло мероприятие, является проектом АНО «Прогрессор» (руководитель - Александр Селиванов), который победил в конкурсе Фонда президентских грантов. Проведенное мероприятие является хорошим примером сотрудничества общественных организаций.