Саратовскую область посетила зампред комиссии по вопросам суверенитета

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Саратовскую область посетила заместитель председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России, руководитель «Комитета семей воинов Отечества Самарской области» Екатерина Колотовкина.Екатерина Игоревна провела встречу с лидером сообщества «Жены Героев. Саратовская область» Натальей Речман и участницами сообщества, которые в торжественной обстановке передали Екатерине Игоревне почётное знамя сообщества на вечное хранение. В ответ получили приглашение посетить центральную резиденцию Всероссийского сообщества «Жены героев» в Самаре.В рамках визита Колотовкина посетила открытие выставки «За Россию, за народ, за Президента», которая состоялась в первом в России Музее специальной военной операции в Саратове. Организаторами выставки выступили председатель Женсовета Саратовского соединения 12 Главного управления Министерства обороны России Лада Новицкая и автор проекта Юлия Шалатонова.Также Екатерина Колотовкина встретилась с руководителем Регионального филиала Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Денисом Белоусовым, женами саратовских участников СВО, представительницами Женсовета Саратовского соединения 12 Главного управления Министерства обороны России. Участники встречи обсудили меры социальной поддержки ветеранов спецоперации и членов их семей.«В Саратове состоялась встреча с женами героев. В одиночку тяжело и страшно, а вместе нам все по плечу. Женский круг исцеляет и дает силы. Фонд Защитников Отечества – это отличная платформа. Именно в беседах и круглых столах рождаются важные инициативы, которые реально воплотить в законопроекты», - сообщила Екатерина Колотовкина.В завершение мероприятий Наталья Речман поблагодарила Екатерину Игоревну за плодотворно проведённые встречи и обсуждения перспектив проведения Всероссийских патриотических мероприятий на территории Саратовской области.