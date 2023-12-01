Саратовская область - на 3 месте в ПФО по доступности потребительской цены на яйцо

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Министерство сельского хозяйства РФ совместно с региональными органами управления АПК держит ценовую ситуацию на продовольственном рынке на особом контроле. Об этом шла речь на заседании оперштаба Минсельхоза России, которое провел глава ведомства Дмитрий Патрушев.В режим видеоконференцсвязи в оперштабе приняли участие зампред Правительства области - министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, отраслевые заместители министра.На заседании было отмечено, что в этом году динамика отпускных цен по ряду социально значимых продуктов - таких как зерновая и молочная группы, подсолнечное масло, макаронные изделия, крупы и некоторые овощи - ниже инфляции. Вместе с тем, в условиях значительного увеличения спроса отмечается повышение цен на продукцию птицеводства.Для стабилизации ситуации в настоящее время на федеральном уровне принимается комплекс мер. Так, с сегодняшнего дня производителям бройлеров и продуктов их переработки стал доступен новый вид льготного кредитования - инвесткредиты на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов. Это будет способствовать увеличению объемов производства.Сельхозтоваропроизводители Саратовской области, в свою очередь, стараются всячески сдерживать цены на свою продукцию. Согласно оперативным данным регионального минсельхоза на 29 ноября, отпускная цена с НДС на яйцо куриное категории С1 составила 85,50 руб/дес., яйцо куриное категории С2 - 78,83 руб/дес.По уровню доступности потребительских цен на яйцо Саратовская область находится на 3 месте в ПФО.В министерстве сельского хозяйства области напоминают, что приобрести яйцо без дополнительных торговых наценок жители Саратова и области могут на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня, которые походят каждую субботу по поручению Губернатора Романа Бусаргина. В ходе ярмарочной торговли, которая пройдет на Театральной площади 2 декабря, птиефабриками региона будет предложено к реализации порядка 50 000 штук яиц.Министерство сельского хозяйства области