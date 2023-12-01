В Саратове общественники обсудили стратегию развития НКО

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В Саратовской государственной юридической академии состоялся круглый стол «Деятельность некоммерческих организаций: региональный опыт и стратегии развития», организованный совместно с министерством внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.В мероприятии приняли участие представители Правительства области, управления Минюста России по Саратовской области, представители научного сообщества, руководители некоммерческих организаций области.Сегодня некоммерческий сектор становится мощным ресурсом для качественного улучшения жизни людей. Некоммерческие организации отстаивают права и интересы уязвимых групп населения, оказывают социальные услуги, продвигают в обществе ценности солидарности и взаимопомощи.Для собравшихся осветили вопросы совершенствования законодательства о некоммерческих организациях. В частности, речь шла о разработке новой цифровой платформы и сервиса госуслуг для унификации форм ежегодной отчетности. Также обсуждались вопросы использования некоммерческими организациями типовых уставов, предоставления документов для государственной регистрации в электронном виде, предстоящей отчетности некоммерческих организаций за 2023 год.«Для меня как для руководителя некоммерческой организации мероприятие было очень полезным. Обсудили с представителями органов власти и с учеными проблемные вопросы, связанные с современным состоянием и перспективами развития НКО. Хотела бы поблагодарить министерство внутренней политики и общественных отношений области и юридическую академию за организацию мероприятия», - сообщила член Общественной палаты Саратовской области, руководитель Фонда социальной поддержки граждан «Забытые живые» Надежда Калякина.