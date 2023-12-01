Многодетные семьи могут получить четверть миллиона рублей

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"С начала октября 2023 года, в целях предоставления данной категории граждан выплаты без учета критерия нуждаемости в улучшении жилищных условий, действуют изменения в Законе Саратовской области от 30 сентября 2014 г. №119-ЗСО. В связи с изменениями вырос и размер денежной выплаты. Сегодня она составляет 250 000 рублей. Напомню, с данной инициативой выступил губернатор области Роман Бусаргин, - отметил министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов. - Многодетные семьи, имеющие четверых и более несовершеннолетних детей и состоящие на учете на получение земельного участка в администрациях своих населенных пунктов, могут обратиться с заявлением и необходимыми документами в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области для получения денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно».Список документов, заявление, а также памятка находятся на сайте министерства во вкладке Жилищная политика - Перечень документов для рассмотрения вопроса признания граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и формы заявлений - Многодетные семьи (https://www.minstroy.saratov.gov.ru/policy/perechen/?SECTION_ID=225).Отметим, что расширен и перечень назначения выплаты. Данную сумму можно направить не только на приобретение жилья или погашение ипотечных кредитов, но и на следующие мероприятия:- реконструкцию частного дома, принадлежащего семье;- пристройку жилого помещения к имеющемуся дому;- подключение дома к сетям инженерно-технического обеспечения подведения сетей инженерно-технического обеспечения к земельному участку;- проведение капитального или текущего ремонта в жилом помещении.